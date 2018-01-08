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Общество

Глава Минздрава уволил директора столичной поликлиники № 1

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев прокомментировал ИА «24.kg» ситуацию в Центре семейной медицины №1.

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По его словам, в течение последних двух месяцев в ЦСМ идет противоборство двух групп.

«Есть неоднократные нарушения. Кроме того, руководство не может создать нормальную психологическую атмосферу в коллективе. Было три представления прокуратуры в декабре 2017 года. Мы организовали комиссию, которая их рассмотрела, 5 января мне представили решение — рассмотреть Айдарбека Шакирова на соответствие занимаемой должности. С сегодняшнего дня он уволен с занимаемой должности», — сказал Талантбек Батыралиев.

Отметим, что ряд недовольных сотрудников ЦСМ №1 вышли сегодня к зданию Минздрава. 
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