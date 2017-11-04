В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Султанбек Жумагулов назначен министром культуры, информации и туризма.

Он сменил ушедшего в отставку Тугелбая Казакова. Его уход связывают со скандальным захоронением мумии. Сам экс-министр назвал свое увольнение способом борьбы за его кресло.

Жогорку Кенеш 1 ноября одобрил кандидатуру Султанбека Жумагулова на пост министра культуры Кыргызстана. Единогласно проголосовали все 84 зарегистрированные на заседании депутата.

Фото аппарата правительства. Министр культуры, информации и туризма Султанбек Жумагулов родился в 1959 году в Ат-Башинском районе Нарынской области. Окончил факультет журналистики Кыргызского государственного университета.

1981 — корреспондент и ответственный секретарь в республиканской газете «Ленинчил жаш»;

1991-1993 — заместитель главного редактора в газете «Эркин-Тоо»;

1993-1995 — редактор-переводчик и обозреватель в газете Kyrgyzstan Chronicle;

1995-2000 — обозреватель и ответственный секретарь газеты «Асаба»;

2000-2009 — корреспондент кыргызской редакции Всемирной службы радио Би-би-си, одновременно сотрудничал с Британским институтом по освещению войны и мира;

2009 — руководитель службы экспертно-аналитического обеспечения в секретариате президента;

2010 — директор Бишкекского бюро радио «Азаттык»;

2013 — исполняющий обязанности директора общественного телеканала ЭлТР;

2014-2015 — генеральный директор Общественной телерадиокорпорации;

2015-2017 — советник руководителя аппарата президента КР.

Заместителем торага Жогорку Кенеша стала Асель Кодуранова.

«За» проголосовал 91 депутат, «против» — 2.

Вице-спикер парламента Данияр Толонов досрочно ушел с поста, потому что в президиуме не могут находиться два депутата одной фракции: новый спикер Дастанбек Джумабеков и Данияр Толонов — депутаты от партии «Кыргызстан».

Фото sdpk.kg. Заместитель торага Жогорку Кенеша Асель Кодуранова родилась 13 января 1971 года в городе Фрунзе. Окончила с отличием Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 1988 году статистом сектора учета комитета комсомола Фрунзенского политехнического института.

1994-2009 — секретарь, заведующий организационным отделом аппарата Социал-демократической партии Кыргызстана, заместитель председателя СДПК по оргработе;

2009-2010 — депутат Жогорку Кенеша IV созыва от СДПК;

2010 — ответственный секретарь комиссии по государственным наградам аппарата временного правительства КР;

2011-2012 — член совета директоров ОАО «Кыргызтелеком»;

2012-2015 — ответственный секретарь комиссии по государственным наградам при президенте;

с 2015 года — депутат Жогорку Кенеша VI созыва от СДПК, глава комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Канат Керезбеков избран главой комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

Прежняя глава Асель Кодуранова стала вице-спикером парламента. За кандидатуру Каната Керезбекова проголосовали все 106 депутатов, участвовавших в выборах председателя комитета.

ЦИК лишил депутатского мандата Омурбека Текебаева.

Но, как сообщили в Центризбиркоме, освободившийся депутатский мандат пока не будет передан другому по списку кандидату от партии «Ата Мекен» — бывшему председателю Счетной палаты Искандеру Гайпкулову.

Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кылычбек Султанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Республике Корея.

Фото из Интернета. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Республике Корея Кылычбек Султанов родился 7 декабря 1975 года в селе Мырзаке Ошской области. Окончил Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева по специальности «экономист».

1996-2000 — работа в различных СМИ страны;

2002-2008 — главный редактор газеты «Супер-Инфо», которую сам основал;

2008-2009 — заместитель директора государственного телеканала ЭлТР;

2009-2012 — президент ОсОО «Компьютер Пресс»;

2012 — председатель Общественной телерадиокорпорации;

2012-2013 — министр социального развития;

2014-2016 — посол Кыргызстана в Малайзии.

С поста министра Кылычбек Султанов ушел, заявив, что не может работать под руководством вице-премьера Камилы Талиевой, которая тормозит реформы в социальной сфере.

Свою отставку с должности посла объяснил несогласием с референдумом по Конституции и вносимыми в нее по инициативе «Белого дома» поправками. По данным же МИД, он ушел, потому что знал: диппредставительство в этой стране могут закрыть.

Бакыт Джусупов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Словении.

Фото из Интернета. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Словении Бакыт Джусупов

Родился 1 января 1981 года в селе Чон-Арык Московского района Чуйской области. В 2002 году окончил КНУ по специальности «международные отношения».

Бакыт Джусупов — Посол Кыргызстана в Венгрии, Австрии, постоянный представитель при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вене.

Окончил факультет международных отношений Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына.

Был заместителем заведующего отделом внешней политики аппарата президента.

Илияз Ташбаев назначен статс-секретарем Фонда по управлению государственным имуществом.

Илияз Ташбаев родился 12 октября 1983 года. Образование высшее. До назначения два месяца проработал начальником управления организационной, кадровой работы международного сотрудничества ФУГИ, до этого два года был главой управления по работе с госпредприятиями фонда.

Бакчиев Данияр назначен статс-секретарем ГРС.

Данияр Бакчиев родился в 1984 году. Образование высшее.

2005–2015 — старший преподаватель Международного университета Кыргызстана;

2010–2013 — ведущий специалист управления персоналом и делопроизводства Государственной кадровой службы КР;

2013–2016 — заведующий отделом управления персоналом и делопроизводства Государственной кадровой службы КР;

2016-2017 — заместителя директора Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики.

Мурат Джуматаев избран президентом Национальной академии наук Кыргызстана.

Фото НАН КР. Президент Национальной академии наук Мурат Джуматаев

В голосовании приняли участие 125 ученых. Мурата Джуматаева поддержали 116 из них.

Президент НАН КР Абдыганы Эркебаев 31 марта написал заявление об отставке. По словам некоторых ученых, он покинул пост по политическим мотивам.

С 4 мая исполняет обязанности президента НАН Мурат Джуматаев.

Он родился в 1957 году, доктор технических наук, директор Института машиноведения НАН КР.

О кадровых перестановках с 23 по 27 октября читайте здесь.