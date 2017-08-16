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Общество

Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы

Фото Sputnik Кыргызстан. Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в Первомайском районном суде Бишкека

Лидера партии «Ата Мекен», депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы. Вердикт огласил сегодня председательствующий на процессе Айбек Эрнис уулу.

Проходящий по делу о коррупции вместе с Омурбеком Текебаевым бывший министр чрезвычайных ситуаций временного правительства Дуйшенкул Чотонов осужден также на 8 лет. Суд посчитал вину обвиняемых полностью доказанной.

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Гособвинение просило 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества лидеру партии «Ата Мекен». А бывшему министру — 8 лет с конфискацией имущества и запретом обоим три года занимать государственную должность.

В зале раздались крики «Позор», а на улице сторонники осужденных кричат: «Свободу! Свободу!»

По данным ГКНБ, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что якобы в 2010 году он передал $1 миллион лидеру «Ата Мекена» для положительного решения вопроса с продажей сотового оператора MegaCom, который временное правительство национализировало. В этой сделке Дуйшенкул Чотонов выступил якобы посредником.

Процесс по уголовному делу в Первомайском районном суде Бишкека начался 5 июня 2017 года. Суду понадобилось всего 2 месяца и 10 дней, чтобы изучить восемь томов уголовного дела и вынести вердикт.
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