11:16
+17
USD 68.63
EUR 79.78
RUB 1.18
Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 октября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Жениш Разаков назначен советником президента Кыргызстана.

Другим распоряжением он отстранен от должности секретаря Совета безопасности, в которой проработал два месяца.

Фото аппарата правительства. Жениш Разаков назначен советником президента Кыргызстана
Жениш Разаков родился 19 марта 1967 года в Кызыл-Кие Ошской области. Окончил Ленинградский военно-механический институт имени маршала Д.Устинова (факультет прикладной механики и автоматики), Республиканский учебный центр МВД КР, Кыргызский государственный национальный университет (юридический факультет, заочное отделение), Академию МВД КР (заочно).

Трудовую деятельность начал в 1990 году с должности мастера термоучастка машиностроительного завода «Алай» в Кызыл-Кие.

С 1996 года — сотрудник органов внутренних дел;
С 2000 года — оперуполномоченный группы БЭПК ОВД Баткенского района, заетм начальник ОСОФ УВД, Девятого отдела УВД, ОУР УВД, заместитель начальника УВД Баткенской области;
2011–2012 — начальник УВД Баткенской области;
2012–2016 — полномочный представитель правительства в Баткенской области;
2016-2017 — вице-премьер-министр КР;
2017 — секретарь Совета безопасности.

Даир Кенекеев назначен вице-премьер-министром Кыргызстана.

Он занял пост вице-премьера вместо Дуйшенбека Зилалиева, отвечавшего за реальный сектор экономики, но который теперь займется вопросами безопасности вместо погибшего в ДТП Темира Джумакадырова.

Даир Кенекеев родился 24 мая 1974 года в селе Озгоруш Таласской области. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный колледж (механик), Международный университет Кыргызстана (международные отношения), Кыргызский архитектурно-строительный институт (экономист).

Трудовую карьеру начал в 1993 году зоотехником Оргочорского госплемзавода.
1999-2001 — ведущий специалист Госкомитета по иностранным инвестициям и экономическому развитию;
2001 — главный специалист, начальник отдела Госкомитета по управлению госимуществом;
2003-2004 — заместитель директора Госкомитета по управлению госимуществом, Центра привлечения прямых инвестиций;
2004 — заведующий отделом Министерства экономического развития, промышленности и торговли;
2004-2005 — заместитель директора Госдепартамента по антимонопольной политике;
2006-2010 — председатель совета директоров АО «Бишкекский опытно-экспериментальный механический завод»;
2010 — эксперт администрации президента КР, сектор регионального мониторинга отдела экономического развития и мониторинга;
2010-2011 — эксперт аппарата правительства КР, отдел экономики и стратегического развития;
2011 — заместитель министра, директор Фонда по управлению национализированным имуществом Министерства государственного имущества КР;
2011 — глава Министерства государственного имущества КР;
2015-2016 — первый заместитель аппарата полномочного представителя правительства КР в Таласской области;
2016 — полномочный представитель правительства в Таласской области.

Спикером Жогорку Кенеша избран Дастанбек Джумабеков.

Утром 25 октября на пленарном заседании Чыныбай Турсунбеков сообщил об отставке: «Чтобы снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах, я тоже должен уйти и соблюдать закон».

Читайте по теме
Чем известен новый спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков
Через шесть часов спикером Жогорку Кенеша избрали Дастанбека Джумабекова. Его кандидатуру поддержали 80 депутатов.

Фракция «Онугуу-Прогресс» выдвинула на пост спикера Исхака Масалиева. За него проголосовали 32 депутата. Против всех — пять.

Дастанбек Джумабеков родился 2 ноября 1976 года в селе Сатыкей Таласской области. Окончил юридический факультет Кыргызского национального университета.

2002 — коммерческий директор в представительстве турецкой компании «Баямташ ЛТД»;
2005–2007 — генеральный менеджер бельгийской фирмы КАSI Trening;
2007–2009 — генеральный директор ОсОО «ЯКАД»;
2009 — начальник передвижного механизированного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций КР;

Читайте по теме
Десять фактов из биографии нового спикера парламента Кыргызстана
В октябре 2010 года избран депутатом Жогорку Кенеша V созыва по списку политической партии «Ата-Журт». В июне 2015-го избран главой фракции партии.

В октябре 2015 года избран депутатом ЖК VI созыва по списку политической партии «Кыргызстан».

Младший брат директора Бишкекского городского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, академика Сабырбека Джумабекова.

Вице-спикер парламента Данияр Толонов досрочно ушел с поста.

Отставку объяснил тем, что в президиуме не могут находиться два депутата одной фракции: новый спикер и Данияр Толонов — депутаты от партии «Кыргызстан».

Вместо него вице-спикером может стать член фракции СДПК Асель Кодуранова. Сейчас она возглавляет комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Алмазбек Курманалиев стал секретарем Совета безопасности Кыргызстана.

Он занял пост Жениша Разакова, назначенного советником президента.

Фото пресс-службы Совета безопасности. Алмазбек Курманалиев стал секретарем Совбеза Кыргызстана
Алмазбек Курманалиев родился 13 июня 1977 года в городе Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный национальный университет.

2005-2007 — референт отдела по делам обороны и правопорядка аппарата премьер-министра КР;
2007-2009 — заведующий сектором отдела обороны и правопорядка, сектор информационной безопасности аппарата правительства;
2009-2010 — эксперт секретариата президента;
2011 — эксперт аппарата правительства;
2012-2013 — инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства;
2013–2015 — инспектор Совета обороны;
2015-2017 — заместитель секретаря Совета обороны.

Нургуль Асанова стала судьей Верховного суда.

Депутаты приняли решение тайным электронным голосованием. За ее назначение проголосовали 80 нардепов.

О кадровых перестановках с 16 по 20 октября читайте здесь.
Ссылка:
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев: Кыргызстан постепенно превращается в транзитную страну
Алмазбек Атамбаев встретился с новым спикером Жогорку Кенеша
Разаков проработал секретарем Совета безопасности два месяца. Назначен новый
Назначен советник президента Кыргызской Республики
Даира Кенекеева назначили вице-премьер-министром Кыргызстана
Сторонников Омурбека Бабанова считают некультурными и призывают покаяться
Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 октября
Назначен председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития
Президенты России и Кыргызстана по телефону обсудили вопросы сотрудничества
Бейшенбая Жунусова сменили на посту директора Центра по борьбе с наркотиками
Популярные новости
Бунт на&nbsp;корабле. Сразу в&nbsp;двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами Бунт на корабле. Сразу в двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 октября
Президент посоветовал несогласным с&nbsp;его политикой искать другое место жительства Президент посоветовал несогласным с его политикой искать другое место жительства
Чем известен новый спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков Чем известен новый спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков
Бизнес
Народный и&nbsp;мобильный оператор Народный и мобильный оператор
ГК&nbsp;&laquo;Стилсофт&raquo;: Общество вводят в&nbsp;заблуждение относительно &laquo;Безопасного города&raquo; ГК «Стилсофт»: Общество вводят в заблуждение относительно «Безопасного города»
Mega iTV&nbsp;&mdash; весь цифровой мир у&nbsp;вас в&nbsp;кармане! Mega iTV — весь цифровой мир у вас в кармане!
В&nbsp;Бишкеке появилась Аллея нефтяников В Бишкеке появилась Аллея нефтяников