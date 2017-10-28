Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 октября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Жениш Разаков назначен советником президента Кыргызстана.

Другим распоряжением он отстранен от должности секретаря Совета безопасности, в которой проработал два месяца.

Фото аппарата правительства. Жениш Разаков назначен советником президента Кыргызстана родился 19 марта 1967 года в Кызыл-Кие Ошской области. Окончил Ленинградский военно-механический институт имени маршала Д.Устинова (факультет прикладной механики и автоматики), Республиканский учебный центр МВД КР, Кыргызский государственный национальный университет (юридический факультет, заочное отделение), Академию МВД КР (заочно).

Трудовую деятельность начал в 1990 году с должности мастера термоучастка машиностроительного завода «Алай» в Кызыл-Кие.

С 1996 года — сотрудник органов внутренних дел;

С 2000 года — оперуполномоченный группы БЭПК ОВД Баткенского района, заетм начальник ОСОФ УВД, Девятого отдела УВД, ОУР УВД, заместитель начальника УВД Баткенской области;

2011–2012 — начальник УВД Баткенской области;

2012–2016 — полномочный представитель правительства в Баткенской области;

2016-2017 — вице-премьер-министр КР;

2017 — секретарь Совета безопасности.

Даир Кенекеев назначен вице-премьер-министром Кыргызстана.

Он занял пост вице-премьера вместо Дуйшенбека Зилалиева, отвечавшего за реальный сектор экономики, но который теперь займется вопросами безопасности вместо погибшего в ДТП Темира Джумакадырова.

Даир Кенекеев родился 24 мая 1974 года в селе Озгоруш Таласской области. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный колледж (механик), Международный университет Кыргызстана (международные отношения), Кыргызский архитектурно-строительный институт (экономист).

Трудовую карьеру начал в 1993 году зоотехником Оргочорского госплемзавода.

1999-2001 — ведущий специалист Госкомитета по иностранным инвестициям и экономическому развитию;

2001 — главный специалист, начальник отдела Госкомитета по управлению госимуществом;

2003-2004 — заместитель директора Госкомитета по управлению госимуществом, Центра привлечения прямых инвестиций;

2004 — заведующий отделом Министерства экономического развития, промышленности и торговли;

2004-2005 — заместитель директора Госдепартамента по антимонопольной политике;

2006-2010 — председатель совета директоров АО «Бишкекский опытно-экспериментальный механический завод»;

2010 — эксперт администрации президента КР, сектор регионального мониторинга отдела экономического развития и мониторинга;

2010-2011 — эксперт аппарата правительства КР, отдел экономики и стратегического развития;

2011 — заместитель министра, директор Фонда по управлению национализированным имуществом Министерства государственного имущества КР;

2011 — глава Министерства государственного имущества КР;

2015-2016 — первый заместитель аппарата полномочного представителя правительства КР в Таласской области;

2016 — полномочный представитель правительства в Таласской области.

Спикером Жогорку Кенеша избран Дастанбек Джумабеков.

Утром 25 октября на пленарном заседании Чыныбай Турсунбеков сообщил об отставке: «Чтобы снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах, я тоже должен уйти и соблюдать закон».

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Через шесть часов спикером Жогорку Кенеша избрали Дастанбека Джумабекова. Его кандидатуру поддержали 80 депутатов.

Фракция «Онугуу-Прогресс» выдвинула на пост спикера Исхака Масалиева. За него проголосовали 32 депутата. Против всех — пять.

Дастанбек Джумабеков родился 2 ноября 1976 года в селе Сатыкей Таласской области. Окончил юридический факультет Кыргызского национального университета.

2002 — коммерческий директор в представительстве турецкой компании «Баямташ ЛТД»;

2005–2007 — генеральный менеджер бельгийской фирмы КАSI Trening;

2007–2009 — генеральный директор ОсОО «ЯКАД»;

2009 — начальник передвижного механизированного отряда Министерства чрезвычайных ситуаций КР;

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В октябре 2010 года избран депутатом Жогорку Кенеша V созыва по списку политической партии «Ата-Журт». В июне 2015-го избран главой фракции партии.

В октябре 2015 года избран депутатом ЖК VI созыва по списку политической партии «Кыргызстан».

Младший брат директора Бишкекского городского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, академика Сабырбека Джумабекова.

Вице-спикер парламента Данияр Толонов досрочно ушел с поста.

Отставку объяснил тем, что в президиуме не могут находиться два депутата одной фракции: новый спикер и Данияр Толонов — депутаты от партии «Кыргызстан».

Вместо него вице-спикером может стать член фракции СДПК Асель Кодуранова. Сейчас она возглавляет комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Алмазбек Курманалиев стал секретарем Совета безопасности Кыргызстана.

Он занял пост Жениша Разакова, назначенного советником президента.

Фото пресс-службы Совета безопасности. Алмазбек Курманалиев стал секретарем Совбеза Кыргызстана родился 13 июня 1977 года в городе Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный национальный университет.

2005-2007 — референт отдела по делам обороны и правопорядка аппарата премьер-министра КР;

2007-2009 — заведующий сектором отдела обороны и правопорядка, сектор информационной безопасности аппарата правительства;

2009-2010 — эксперт секретариата президента;

2011 — эксперт аппарата правительства;

2012-2013 — инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства;

2013–2015 — инспектор Совета обороны;

2015-2017 — заместитель секретаря Совета обороны.

Нургуль Асанова стала судьей Верховного суда.

Депутаты приняли решение тайным электронным голосованием. За ее назначение проголосовали 80 нардепов.

О кадровых перестановках с 16 по 20 октября читайте здесь.