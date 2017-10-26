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Власть

Вице-спикер парламента Данияр Толонов досрочно сложил свои полномочия

Вице-спикер парламента Данияр Толонов (фракция «Кыргызстан») досрочно ушел со своего поста.

«Вчера мы избрали нового торага - Дастанбека Джумабекова («Кыргызстан»). В президиуме не должны сидеть два депутата одной фракции. Это не подлежит этическим нормам. Поэтому я ухожу по собственному желанию с должности заместителя спикера», - сказал Данияр Толонов.

На своем посту он проработал около года.

Выбирать нового вице-спикера депутаты парламента сегодня не будут. Ранее сообщалось об обсуждаемых кандидатах на этот пост.
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