Назначен министр культуры, информации и туризма Кыргызстана

Султанбек Жумагулов назначен министром культуры, информации и туризма. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызской Республики.

По его данным, президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

Напомним, 1 ноября Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Султанбека Жумагулова на пост министра культуры Кыргызстана. Единогласно проголосовали все 84 зарегистрированные на заседании депутата.

Султанбек Жумагулов родился в 1959 году в Ат-Башинском районе Нарынской области. Окончил факультет журналистики Кыргызского государственного университета.

1981 — корреспондент и ответственный секретарь в республиканской газете «Ленинчил жаш»;

1991-1993 — заместитель главного редактора в газете «Эркин-Тоо»;

1993-1995 — редактор-переводчик и обозреватель в газете Kyrgyzstan Chronicle;

1995-2000 — обозреватель и ответственный секретарь газеты «Асаба»;

2000-2009 — корреспондент кыргызской редакции Всемирной службы радио «Би-би-си», одновременно сотрудничал с Британским институтом по освещению войны и мира;

2009 — руководитель службы экспертно-аналитического обеспечения в секретариате президента;

2010 — директор Бишкекского бюро радио «Азаттык»;

2013 — исполняющий обязанности директора общественного телеканала ЭлТР;

2014-2015 — генеральный директор Общественной телерадиокорпорации;

2015-2017 — советник руководителя аппарата президента КР.

Тугелбай Казаков освобожден от должности министра культуры, информации и туризма Кыргызстана 28 октября указом президента страны.