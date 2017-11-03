Назначен министр культуры, информации и туризма Кыргызстана

Султанбек Жумагулов назначен министром культуры, информации и туризма. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызской Республики.
По его данным, президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.
Напомним, 1 ноября Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру Султанбека Жумагулова на пост министра культуры Кыргызстана. Единогласно проголосовали все 84 зарегистрированные на заседании депутата.
Султанбек Жумагулов родился в 1959 году в Ат-Башинском районе Нарынской области. Окончил факультет журналистики Кыргызского государственного университета.
1981 — корреспондент и ответственный секретарь в республиканской газете «Ленинчил жаш»;
1991-1993 — заместитель главного редактора в газете «Эркин-Тоо»;
1993-1995 — редактор-переводчик и обозреватель в газете Kyrgyzstan Chronicle;
1995-2000 — обозреватель и ответственный секретарь газеты «Асаба»;
2000-2009 — корреспондент кыргызской редакции Всемирной службы радио «Би-би-си», одновременно сотрудничал с Британским институтом по освещению войны и мира;
2009 — руководитель службы экспертно-аналитического обеспечения в секретариате президента;
2010 — директор Бишкекского бюро радио «Азаттык»;
2013 — исполняющий обязанности директора общественного телеканала ЭлТР;
2014-2015 — генеральный директор Общественной телерадиокорпорации;
2015-2017 — советник руководителя аппарата президента КР.
Тугелбай Казаков освобожден от должности министра культуры, информации и туризма Кыргызстана 28 октября указом президента страны.