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Власть

Назначен советник президента Кыргызской Республики

Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому назначил Жениша Разакова советником президента Кыргызской Республики, освободив его от ранее занимаемой должности. Об этом сообщил отдел информационной политики АП КР.

Напомним, 26 августа Жениш Разаков стал секретарем Совета безопасности. 

Жениш Разаков родился 19 марта 1967 года в Кызыл-Кие Ошской области. Образование высшее. Окончил Ленинградский военно—механический институт имени маршала Д.Устинова, факультет прикладной механики и автоматики, Республиканский учебный центр МВД КР, Кыргызский государственный национальный университет, юридический факультет (заочное отделение), Академию МВД Кыргызской Республики (заочное отделение).

Трудовую деятельность начал в 1990 году с должности мастера термоучастка машиностроительного завода «Алай» Кызыл-Кии.

С 1996 года — сотрудник органов внутренних дел;
С 2000 года — оперуполномоченный группы БЭПК ОВД Баткенского района, позднее был начальником ОСОФ УВД, Девятого отдела УВД, ОУР УВД, заместителем начальника УВД Баткенской области;
2011–2012 — начальник УВД Баткенской области;
2012–2016 — полномочный представитель правительства в Баткенской области КР;
2016-2017 — вице-премьер-министр КР.
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