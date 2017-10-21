Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 октября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Эсенгул уулу Чынгыз назначен заведующим отделом информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

Он стал завотделом после того, как назначенную на должность в конце августа Гульнуру Торалиеву премьер-министр Сапар Исаков сделал своим советником.

Фото аппарата правительства. Заведующий отделом информационного обеспечения Эсенгул уулу Чынгыз

родился в 1987 году в Нарыне. Окончил Кыргызский государственный национальный университет имени Ж.Баласагына по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», Дипломатическую академию Министерства иностранных дел КР имени К.Дыйканбаева по специальности «Международные отношения».

Начал трудовую деятельность в 2006 году корреспондентом и ведущим программ на радиостанции «Тенир-Тоо» в Нарыне.

2006-2007 — ведущий и корреспондент на радиостанции «Алмаз-Нарын»;

2007-2008 — корреспондент информационно-аналитического центра «Ала-Тоо» Национальной телерадиовещательной корпорации КР;

2008 — консультант пресс-службы Жогорку Кенеша;

2008 — редактор, ведущий отдела новостей на радиостанции «Белес» Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;

2009-2011 — ответственный выпускающий и ведущий новостей дирекции информационных программ «Ала-Тоо»;

2009-2011 — пресс-секретарь министра транспорта и коммуникаций КР (по совместительству);

2011-2012 — советник министра транспорта и коммуникаций КР;

2012-2013 — атташе управления информации, печати и культуры Министерства иностранных дел КР;

2013-2016 — директор Общества с ограниченной ответственностью «Актив курулуш»;

2016-2017 — пресс-секретарь премьер-министра КР.

Урмат Кабылова назначена пресс-секретарем премьер-министра КР.

Она пришла на место Эсенгул уулу Чынгыза, ставшего заведующим отделом информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

Урмат Кабылова родилась 13 апреля 1989 года в Кадамджайском районе Ошской области. Окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «журналистика».

2010-2011 — менеджер по связям с общественностью общественного фонда Cultura Nomada;

2012-2014 — специалист по связям с общественностью местного проекта ЮСАИД по развитию экономики;

2014-2016 — специалист по связям Фонда миротворчества ООН;

2016-2017 — консультант по связям делегации Европейского объединения;

с сентября по октябрь 2017 года — специалист отдела информационного обеспечения аппарата правительства.

Работала в нескольких международных проектах.

Гульнура Торалиева назначена советником премьер-министра Кыргызстана.

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Она будет курировать вопросы информационной политики правительства КР, разработки и реализации программ «Открытые данные», «Открытое правительство», связей с общественностью, в том числе с международными и неправительственными организациями, общественными наблюдательными советами, а также другими программами в сфере открытости и прозрачности работы госорганов.

Гульнура Торалиева родилась 8 июня 1984 года во Фрунзе. В 2006 году окончила Кыргызско-Российский Славянский университет (факультет международных отношений), в 2010-м — Сити Университет Лондона (City University London). В 2013 году получила степень кандидата филологических наук Академии наук РФ.

Трудовую деятельность начала в 2003 году в качестве аналитика в Институте по освещению войны и мира. В 2006-2008 годах работала директором программ Института общественной политики и руководителем Бишкекского пресс-клуба, где руководила более чем 25 проектами в сфере развития СМИ, свободы слова, верховенства права, госуправления, поддерживавшимися международными донорами. Провела более трехсот образовательных семинаров для госслужащих, журналистов, студентов, сотрудников международных и неправительственных организаций.

2008-2009 — региональный директор программ Всемирного фонда BBC;

2010-2012 — руководитель факультета «Журналистика и массовые коммуникации» в Американском университете в Центральной Азии;

2012-2016 — старший преподаватель в Американском университете в Центральной Азии по направлению «Журналистика и массовые коммуникации»;

В 2013-2014 годы занималась повышением потенциала госслужащих в сфере стратегических коммуникаций, а также работала в качестве консультанта по связям с общественностью, коммуникациям первого вице-премьер-министра КР Джоомарта Оторбаева;

2014-2015 — заведующая отделом информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В 2015 году руководила Академией ОБСЕ в должности и.о. директора. Последние несколько лет работала международным консультантом по стратегическим коммуникациям Всемирного банка, Азиатского банка развития, ЮСАИД, ПРООН и других организаций. Автор более пятисот научных и журналистских публикаций, в том числе учебников по журналистике и связям с общественностью.

Назначены главы некоторых айыл окмоту.

ЦИК утвердил протоколы об итогах голосования и результатах выборов глав некоторых исполнительных органов местного самоуправления.

Так, главой Кызыл-Озгорушского айыл окмоту Токтогульского района Джалал-Абадской области стал Абдыбек Бекишов, главой Тогуз-Тороуского айыл окмоту — Уланбек Кочорбаев.

Кроме того, глава Саруйского айыл окмоту освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. В связи с этим на 6 ноября назначены выборы нового главы.

Сменились депутаты некоторых местных кенешей.

ЦИК принял постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов местных кенешей Ноокатской, Аламудунской и Джети-Огузской территориальных избирательных комиссий и передаче их вакантных мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам.

В Маевском айыльном кенеше в связи со смертью прекращены полномочия Я.Висаевой, мандат передан пенсионеру М.Аликулову. В Кара-Ташском айыльном кенеше в связи с назначением на должность, несовместимую с исполнением депутатских полномочий, Б.Баатыров уволился, мандат передан эксперту по мониторингу и управлению пастбищами по Ошской области Б.Каарову. В Оргочорском айыльном кенеше в связи с назначением на должность, несовместимую с исполнением депутатских полномочий, Т.Усеналиев уволился, мандат передан члену крестьянского хозяйства С.Толоналиеву. В Ак-Добонском айыльном кенеше на основании личного заявления сложил свои полномочия Эсенгул уулу Калыс, мандат передан следующему оператору АЗС «Ред Петролеум» Турдубек уулу Мирлану.

Эркин Асрандиев назначен председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития.

Ранее эту должность занимал Кубанычбек Кулматов, назначенный председателем Национального банка КР.

Фото из Интернета. Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев родился 1 апреля 1976 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет.

1996-1997 — экономист Департамента образования при мэрии Бишкека;

1997-1998 — ведущий специалист, главный специалист, начальник финансово-экономического отдела Фонда обязательного медицинского страхования;

1998-2004 — кредитный эксперт, начальник финансово-экономического отдела Государственной комиссии по развитию предпринимательства;

2004-2006 — заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам ОАО «Фонд развития предпринимательства», с 2005 года — советник генерального директора;

2006-2008 — эксперт Управления экономического развития, заведующий сектором предпринимательства и туризма Управления экономики и финансов аппарата правительства КР;

2008-2009 — эксперт отдела экономической и социальной политики администрации президента КР;

2009-2010 — заместитель директора Бишкекского филиала ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»;

2011 — заместитель председателя правления — директор Бишкекского филиала ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»;

2011-2012 — заместитель председателя правления — и.о. председателя правления ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»;

2012–2013 — председатель правления ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»;

2013 — заместитель председателя правления ОАО «Айыл Банк» — исполняющий обязанности председателя правления ОАО «Айыл Банк», член правления ОАО «Айыл Банк»;

2013 — председатель правления ОАО «Айыл Банк», член правления;

с марта 2016-го — член правления Российско-Кыргызского фонда развития;

Председателем дисциплинарной комиссии при Совете судей избран Эркинбек Токтомамбетов.

На заседании комиссии 17 октября избраны председатель комиссии и его заместитель сроком на один год. Заместителем председателя стала Чынара Мусабекова.

О кадровых перестановках с 9 по 13 октября читайте здесь.