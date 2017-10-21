Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 октября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Эсенгул уулу Чынгыз назначен заведующим отделом информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.
Он стал завотделом после того, как назначенную на должность в конце августа Гульнуру Торалиеву премьер-министр Сапар Исаков сделал своим советником.
Начал трудовую деятельность в 2006 году корреспондентом и ведущим программ на радиостанции «Тенир-Тоо» в Нарыне.
2006-2007 — ведущий и корреспондент на радиостанции «Алмаз-Нарын»;
2007-2008 — корреспондент информационно-аналитического центра «Ала-Тоо» Национальной телерадиовещательной корпорации КР;
2008 — консультант пресс-службы Жогорку Кенеша;
2008 — редактор, ведущий отдела новостей на радиостанции «Белес» Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики;
2009-2011 — ответственный выпускающий и ведущий новостей дирекции информационных программ «Ала-Тоо»;
2009-2011 — пресс-секретарь министра транспорта и коммуникаций КР (по совместительству);
2011-2012 — советник министра транспорта и коммуникаций КР;
2012-2013 — атташе управления информации, печати и культуры Министерства иностранных дел КР;
2013-2016 — директор Общества с ограниченной ответственностью «Актив курулуш»;
2016-2017 — пресс-секретарь премьер-министра КР.
Урмат Кабылова назначена пресс-секретарем премьер-министра КР.
Она пришла на место Эсенгул уулу Чынгыза, ставшего заведующим отделом информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.
Урмат Кабылова родилась 13 апреля 1989 года в Кадамджайском районе Ошской области. Окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «журналистика».
2010-2011 — менеджер по связям с общественностью общественного фонда Cultura Nomada;
2012-2014 — специалист по связям с общественностью местного проекта ЮСАИД по развитию экономики;
2014-2016 — специалист по связям Фонда миротворчества ООН;
2016-2017 — консультант по связям делегации Европейского объединения;
с сентября по октябрь 2017 года — специалист отдела информационного обеспечения аппарата правительства.
Работала в нескольких международных проектах.
Гульнура Торалиева назначена советником премьер-министра Кыргызстана.
Она будет курировать вопросы информационной политики правительства КР, разработки и реализации программ «Открытые данные», «Открытое правительство», связей с общественностью, в том числе с международными и неправительственными организациями, общественными наблюдательными советами, а также другими программами в сфере открытости и прозрачности работы госорганов.
Гульнура Торалиева родилась 8 июня 1984 года во Фрунзе. В 2006 году окончила Кыргызско-Российский Славянский университет (факультет международных отношений), в 2010-м — Сити Университет Лондона (City University London). В 2013 году получила степень кандидата филологических наук Академии наук РФ.
Трудовую деятельность начала в 2003 году в качестве аналитика в Институте по освещению войны и мира. В 2006-2008 годах работала директором программ Института общественной политики и руководителем Бишкекского пресс-клуба, где руководила более чем 25 проектами в сфере развития СМИ, свободы слова, верховенства права, госуправления, поддерживавшимися международными донорами. Провела более трехсот образовательных семинаров для госслужащих, журналистов, студентов, сотрудников международных и неправительственных организаций.
2008-2009 — региональный директор программ Всемирного фонда BBC;
2010-2012 — руководитель факультета «Журналистика и массовые коммуникации» в Американском университете в Центральной Азии;
2012-2016 — старший преподаватель в Американском университете в Центральной Азии по направлению «Журналистика и массовые коммуникации»;
В 2013-2014 годы занималась повышением потенциала госслужащих в сфере стратегических коммуникаций, а также работала в качестве консультанта по связям с общественностью, коммуникациям первого вице-премьер-министра КР Джоомарта Оторбаева;
2014-2015 — заведующая отделом информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В 2015 году руководила Академией ОБСЕ в должности и.о. директора. Последние несколько лет работала международным консультантом по стратегическим коммуникациям Всемирного банка, Азиатского банка развития, ЮСАИД, ПРООН и других организаций. Автор более пятисот научных и журналистских публикаций, в том числе учебников по журналистике и связям с общественностью.
Назначены главы некоторых айыл окмоту.
ЦИК утвердил протоколы об итогах голосования и результатах выборов глав некоторых исполнительных органов местного самоуправления.
Кроме того, глава Саруйского айыл окмоту освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. В связи с этим на 6 ноября назначены выборы нового главы.
Сменились депутаты некоторых местных кенешей.
ЦИК принял постановление о досрочном прекращении полномочий депутатов местных кенешей Ноокатской, Аламудунской и Джети-Огузской территориальных избирательных комиссий и передаче их вакантных мандатов следующим за избранными депутатами кандидатам.
В Маевском айыльном кенеше в связи со смертью прекращены полномочия Я.Висаевой, мандат передан пенсионеру М.Аликулову. В Кара-Ташском айыльном кенеше в связи с назначением на должность, несовместимую с исполнением депутатских полномочий, Б.Баатыров уволился, мандат передан эксперту по мониторингу и управлению пастбищами по Ошской области Б.Каарову. В Оргочорском айыльном кенеше в связи с назначением на должность, несовместимую с исполнением депутатских полномочий, Т.Усеналиев уволился, мандат передан члену крестьянского хозяйства С.Толоналиеву. В Ак-Добонском айыльном кенеше на основании личного заявления сложил свои полномочия Эсенгул уулу Калыс, мандат передан следующему оператору АЗС «Ред Петролеум» Турдубек уулу Мирлану.
Эркин Асрандиев назначен председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития.
Ранее эту должность занимал Кубанычбек Кулматов, назначенный председателем Национального банка КР.
1996-1997 — экономист Департамента образования при мэрии Бишкека;
1997-1998 — ведущий специалист, главный специалист, начальник финансово-экономического отдела Фонда обязательного медицинского страхования;
1998-2004 — кредитный эксперт, начальник финансово-экономического отдела Государственной комиссии по развитию предпринимательства;
2004-2006 — заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам ОАО «Фонд развития предпринимательства», с 2005 года — советник генерального директора;
2006-2008 — эксперт Управления экономического развития, заведующий сектором предпринимательства и туризма Управления экономики и финансов аппарата правительства КР;
2008-2009 — эксперт отдела экономической и социальной политики администрации президента КР;
2009-2010 — заместитель директора Бишкекского филиала ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»;
2011 — заместитель председателя правления — директор Бишкекского филиала ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»;
2011-2012 — заместитель председателя правления — и.о. председателя правления ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»;
2012–2013 — председатель правления ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»;
2013 — заместитель председателя правления ОАО «Айыл Банк» — исполняющий обязанности председателя правления ОАО «Айыл Банк», член правления ОАО «Айыл Банк»;
2013 — председатель правления ОАО «Айыл Банк», член правления;
с марта 2016-го — член правления Российско-Кыргызского фонда развития;
Председателем дисциплинарной комиссии при Совете судей избран Эркинбек Токтомамбетов.
На заседании комиссии 17 октября избраны председатель комиссии и его заместитель сроком на один год. Заместителем председателя стала Чынара Мусабекова.
О кадровых перестановках с 9 по 13 октября читайте здесь.