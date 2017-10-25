10:53
+9
USD 68.45
EUR 80.53
RUB 1.19
Власть

Спикер Жогорку Кенеша объявил об отставке

Спикер Жогорку Кенеш объявил об отставке. Сегодня на пленарном заседании Чыныбай Турсунбеков выступил с заявлением.

Свое выступление он решил сделать с центральной трибуны. Он обратился к СМИ и депутатам. «Семь лет я нахожусь в политике. Был лидером фракции СДПК, избран торага Жогорку Кенеша. Когда пришел в партию, она была с конкретными идеями. Однако за это время мы не смогли все осуществить. Вместе с тем, кыргызский парламент занимает высокое место на международной арене и активно проявляет свою деятельность. Мы смогли поставить цель и смогли выполнить ее. Мы переходим к парламентской власти. Для этого мы должны довести конституционную реформу до конца. В течение 1,5 лет я пытался оправдать доверие, не делил никого. Кому-то моя позиция может понравиться, кому-то нет. Вся моя деятельность основывалась на принципах законности. Чтобы снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах, я тоже должен уйти и соблюдать закон», — сказал Чыныбай Турсунбеков.

В кулуарах парламента называют имя одного из предполагаемых кандидатов на пост торага ЖК — член фракции «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков.
Ссылка:
просмотров: 1442
Версия для печати
Материалы по теме
Спикера парламента Кыргызстана попросили объяснить, на кого он обиделся
Чыныбай Турсунбеков не намерен уходить из политики, несмотря на отставку
Оснований для отставки спикера Жогорку Кенеша нет
Президент Узбекистана уволил своего пресс-секретаря и главу гостелекомпании
В Японии министр ушел в отставку за «обидные слова» о пострадавших от цунами
Глава Минздрава пока не готов комментировать предложение подать в отставку
Премьер-министры Кыргызстана — чем запомнились и откуда родом
Отставки вице-премьер-министра Олега Панкратова требуют в Жогорку Кенеше
Эмильбек Каптагаев: На отдыхе я планирую выспаться и заняться своим здоровьем
Популярные новости
Сапар Исаков и&nbsp;Бакытжан Сагинтаев договорились по&nbsp;ситуации на&nbsp;границе Сапар Исаков и Бакытжан Сагинтаев договорились по ситуации на границе
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 октября
Атамбаев вновь высказался о&nbsp;руководстве Казахстана, вспомнив трагедию 1986-го Атамбаев вновь высказался о руководстве Казахстана, вспомнив трагедию 1986-го
Сколько заработали братья Жээнбековы за&nbsp;четыре года Сколько заработали братья Жээнбековы за четыре года
Бизнес
MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в&nbsp;76&nbsp;населенных пунктах! MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в 76 населенных пунктах!
Связаться с&nbsp;О! можно в&nbsp;любое время суток Связаться с О! можно в любое время суток
Как сэкономить на&nbsp;связи, если ты&nbsp;СТУДЕНТ? Как сэкономить на связи, если ты СТУДЕНТ?
Бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom: быстрый и&nbsp;удобный Бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom: быстрый и удобный