Спикер Жогорку Кенеша объявил об отставке

Спикер Жогорку Кенеш объявил об отставке. Сегодня на пленарном заседании Чыныбай Турсунбеков выступил с заявлением.

Свое выступление он решил сделать с центральной трибуны. Он обратился к СМИ и депутатам. «Семь лет я нахожусь в политике. Был лидером фракции СДПК, избран торага Жогорку Кенеша. Когда пришел в партию, она была с конкретными идеями. Однако за это время мы не смогли все осуществить. Вместе с тем, кыргызский парламент занимает высокое место на международной арене и активно проявляет свою деятельность. Мы смогли поставить цель и смогли выполнить ее. Мы переходим к парламентской власти. Для этого мы должны довести конституционную реформу до конца. В течение 1,5 лет я пытался оправдать доверие, не делил никого. Кому-то моя позиция может понравиться, кому-то нет. Вся моя деятельность основывалась на принципах законности. Чтобы снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах, я тоже должен уйти и соблюдать закон», — сказал Чыныбай Турсунбеков.

В кулуарах парламента называют имя одного из предполагаемых кандидатов на пост торага ЖК — член фракции «Кыргызстан» Дастанбек Джумабеков.