Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 октября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Алмазбек Мусабеков освобожден от занимаемой должности заведующего отделом аппарата президента.
Алмазбек Атамбаев подписал указ, по которому Алмазбек Мусабеков освобожден от занимаемой должности заведующего отделом государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента согласно поданному заявлению.
Назначен он в 2012 году тогдашним премьер-министром Омурбеком Бабановым.
Алексей Коротеев назначен советником премьер-министра Кыргызстана на общественных началах.
Алексей Коротеев — известный российский кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор. Является экспертом в области разработки и применения искусственных желудочков сердца. На его личном счету порядка двух тысяч операций на сердце.
Работал в Российском научном центре хирургии имени Б.В.Петровского. Впервые в России выполнил имплантацию искусственного желудочка. В марте 2017 года находился в КР в качестве эксперта Программы развития ООН.
Алексей Коротеев в качестве советника премьер-министра будет отвечать за вопросы совершенствования отечественной системы оказания медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Зарылбек Рысалиев стал депутатом Жогорку Кенеша.
Он пришел в парламент по списку партии «Республика — Ата Журт» вместо Нургазы Нишанова, который стал генеральным директором ГП «Кыргызтеплоэнерго».
1985-1995 — инженер управления исправительно-трудовых учреждений МВД;
1995-1996 — командир отряда «Беркут» ОВД Аламудунского района Чуйской области;
1996-2000 — старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска (УУР) МВД КР;
2000-2002 — начальник отдела по раскрытию тяжких преступлений Управления по борьбе с тяжкими преступлениями ГУУР МВД КР;
2002-2004 — начальник отдела по борьбе с организованными преступными группами УБОП ГУУР МВД;
2004-2005 —заместитель начальника УВД Джалал-Абадской области;
2005-2008 — заместитель начальника ГУУР МВД Кыргызстана;
2008 — начальник Главного управления по борьбе с наркотиками МВД КР;
2008-2009 — начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ГУУР МВД КР;
2009-2010 — начальник 9-го управления МВД, глава УВД Свердловского района Бишкека;
2010-2012 — министр внутренних дел КР;
2012-2013 — начальник Государственной службы исполнения наказаний КР.
В бытность Зарылбека Рысалиева главой ГСИН отпущен на лечение «вор в законе» Азиз Батукаев, который покинул Кыргызстана. Главе службы тогда пришлось уйти в отставку.
Алмамбета Шыкмаматова избрали новым лидером парламентской фракции «Ата Мекен».
сообщалось, что ЦИК намерен лишить его депутатского мандата.
На этой неделе Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда, согласно которому Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС Дуйшкнкул Чотонов получили восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Их обвиняют в коррупции.
Напомним, в отношении Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Коррупция». По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его компании — победителю тендера за $13,5 тысячи. ГП считает, что реальная цена автомобиля в то время якобы составляла около $10 тысяч.
Улан Асанов назначен начальником Главного управления государственной специализированной охраны.
Он занял место Таланта Исаева, который ушел в отставку по морально-этическим соображениям после ареста его брата — депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева.
Улан Асанов родился 13 марта 1974 года. Окончил Академию МВД КР имени Алиева.
В органах внутренних дел с 1994 года. Службу начал с милиционера батальона милиции Первомайского района Бишкека. Работал на руководящих должностях: заместитель начальника ГУГССО МВД КР, командир полка ведомственной милиции ГУГССО МВД КР, начальник отдела охраны Ленинского района Бишкека.
На «Кумторе» произошли кадровые перестановки.
Посты покинули вице-президенты по финансам, снабжению, управлению рисками, а также менеджер отдела снабжения.
Согласно новой структуре управления проектом «Кумтор», предполагается включить в высшее управление компанией трех специалистов ЗАО «Кумтор Год Компани», являющихся гражданами Кыргызстана.
Напомним, в сентябре 2017 года генеральным менеджером ЗАО «Кумтор Голд Компани» назначили Болотбека Идирисова, работающего на руднике «Кумтор» с 1995 года.
Нургазы Нишанова назначен генеральным директором государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго».
Нургазы Нишанов родился 3 сентября 1983 года в городе Джалал-Абаде. Образование высшее. В 2007 году окончил Ошский государственный университет по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве частного предпринимателя.
2013–2014 — заместитель директора государственного предприятия «Кыргызжилкоммунсоюз»;
2014–2015 — председатель городского кенеша Джалал-Абада;
2015-2017 — депутат Жогорку Кенеша 6-го созыва от политической партии «Республика — Ата-Журт».
Государственное предприятие «Кыргызтеплоэнерго» — правопреемник госпредприятия «Кыргызжилкоммунсоюз» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.
О кадровых перестановках с 25 по 29 сентября читайте здесь.