Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 октября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Алмазбек Мусабеков освобожден от занимаемой должности заведующего отделом аппарата президента.

Алмазбек Атамбаев подписал указ, по которому Алмазбек Мусабеков освобожден от занимаемой должности заведующего отделом государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента согласно поданному заявлению.

Назначен он в 2012 году тогдашним премьер-министром Омурбеком Бабановым.

Алексей Коротеев назначен советником премьер-министра Кыргызстана на общественных началах.

Алексей Коротеев — известный российский кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор. Является экспертом в области разработки и применения искусственных желудочков сердца. На его личном счету порядка двух тысяч операций на сердце.

Работал в Российском научном центре хирургии имени Б.В.Петровского. Впервые в России выполнил имплантацию искусственного желудочка. В марте 2017 года находился в КР в качестве эксперта Программы развития ООН.

Алексей Коротеев в качестве советника премьер-министра будет отвечать за вопросы совершенствования отечественной системы оказания медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Зарылбек Рысалиев стал депутатом Жогорку Кенеша.

Он пришел в парламент по списку партии «Республика — Ата Журт» вместо Нургазы Нишанова, который стал генеральным директором ГП «Кыргызтеплоэнерго».

Фото аппарата правительства КР. Зарылбек Рысалиев стал депутатом Жогорку Кенеша родился 19 декабря 1960 года в селе Урмарал Таласской области. Окончил Кыргызский государственный институт физической культуры, Кыргызский государственный национальный университет по специальности «правовед».

1985-1995 — инженер управления исправительно-трудовых учреждений МВД;

1995-1996 — командир отряда «Беркут» ОВД Аламудунского района Чуйской области;

1996-2000 — старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска (УУР) МВД КР;

2000-2002 — начальник отдела по раскрытию тяжких преступлений Управления по борьбе с тяжкими преступлениями ГУУР МВД КР;

2002-2004 — начальник отдела по борьбе с организованными преступными группами УБОП ГУУР МВД;

2004-2005 —заместитель начальника УВД Джалал-Абадской области;

2005-2008 — заместитель начальника ГУУР МВД Кыргызстана;

2008 — начальник Главного управления по борьбе с наркотиками МВД КР;

2008-2009 — начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ГУУР МВД КР;

2009-2010 — начальник 9-го управления МВД, глава УВД Свердловского района Бишкека;

2010-2012 — министр внутренних дел КР;

2012-2013 — начальник Государственной службы исполнения наказаний КР.

В бытность Зарылбека Рысалиева главой ГСИН отпущен на лечение «вор в законе» Азиз Батукаев, который покинул Кыргызстана. Главе службы тогда пришлось уйти в отставку.

Алмамбета Шыкмаматова избрали новым лидером парламентской фракции «Ата Мекен».

Фото аппарата правительства. Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов

Прежний лидер Омурбек Текебаев сложил с себя полномочия. Ранее сообщалось , что ЦИК намерен лишить его депутатского мандата.

На этой неделе Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда, согласно которому Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС Дуйшкнкул Чотонов получили восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Их обвиняют в коррупции.

Напомним, в отношении Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Коррупция». По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его компании — победителю тендера за $13,5 тысячи. ГП считает, что реальная цена автомобиля в то время якобы составляла около $10 тысяч.

Улан Асанов назначен начальником Главного управления государственной специализированной охраны.

Он занял место Таланта Исаева, который ушел в отставку по морально-этическим соображениям после ареста его брата — депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева.

Улан Асанов родился 13 марта 1974 года. Окончил Академию МВД КР имени Алиева.

В органах внутренних дел с 1994 года. Службу начал с милиционера батальона милиции Первомайского района Бишкека. Работал на руководящих должностях: заместитель начальника ГУГССО МВД КР, командир полка ведомственной милиции ГУГССО МВД КР, начальник отдела охраны Ленинского района Бишкека.

На «Кумторе» произошли кадровые перестановки.

Посты покинули вице-президенты по финансам, снабжению, управлению рисками, а также менеджер отдела снабжения.

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Руководство ЗАО «Кумтор Голд Компани» решило изменить структуру управления проектом «Кумтор» и обновить руководящий состав компании.

Согласно новой структуре управления проектом «Кумтор», предполагается включить в высшее управление компанией трех специалистов ЗАО «Кумтор Год Компани», являющихся гражданами Кыргызстана.

Напомним, в сентябре 2017 года генеральным менеджером ЗАО «Кумтор Голд Компани» назначили Болотбека Идирисова, работающего на руднике «Кумтор» с 1995 года.

Нургазы Нишанова назначен генеральным директором государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго».

Нургазы Нишанов родился 3 сентября 1983 года в городе Джалал-Абаде. Образование высшее. В 2007 году окончил Ошский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве частного предпринимателя.

2013–2014 — заместитель директора государственного предприятия «Кыргызжилкоммунсоюз»;

2014–2015 — председатель городского кенеша Джалал-Абада;

2015-2017 — депутат Жогорку Кенеша 6-го созыва от политической партии «Республика — Ата-Журт».

Государственное предприятие «Кыргызтеплоэнерго» — правопреемник госпредприятия «Кыргызжилкоммунсоюз» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.

О кадровых перестановках с 25 по 29 сентября читайте здесь.