Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 сентября

В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Азамат Усенов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Монголии.

Азамат Усенов является Послом КР в Китае с апреля 2017 года. Обе должности до этого занимала Канайым Бактыгулова.

Родился в 1980 году. Окончил Институт права Китайского народного университета, а также Институт международных отношений этого же вуза.

2005–2006 — атташе департамента консульской службы, департамента восточных стран МИД КР;

2006–2007 — сотрудник в визовом пункте МИД КР в Урумчи (СУАР КНР);

2007–2011 — атташе, третий секретарь Посольства КР в КНР;

2011–2013 — второй секретарь департамента восточных стран МИД КР;

2013–2015 — эксперт отдела внешней политики аппарата президента КР;

2015–2016 — заведующий ситуационно-аналитическим сектором отдела внешней политики аппарата президента КР.

С января 2016 года работал заместителем министра иностранных дел КР.

Азамат Усенов женат на дочери мэра Бишкека Албека Ибраимова.

В Томске и на Сахалине назначены почетные консулы Кыргызстана.

Рустам Абдуманапов стал почетным консулом в Томской области, а Владимир Трофимов — в Южно-Сахалинске и Камчатском крае.

Рустам Абдуманапов родился в 1968 году в Джалал-Абаде. С 1985 года живет в Томске. В 1994-м окончил исторический факультет Томского госуниверситета (ИФ ТГУ). В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию. До назначения на пост консула занимал должность научного сотрудника ИФ ТГУ. Долгое время руководил национально-культурной автономией кыргызов Томска.

Владимир Трофимов, будучи гражданином России, будет консулом на основе экзекватуры — документа, выдаваемого посольством иностранному гражданину для выполнения консульских функций.

О кадровых перестановках с 18 по 22 сентября читайте здесь.