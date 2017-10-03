ЦИК намерен лишить депутатского мандата Омурбека Текебаева

Депутата парламента Омурбека Текебаева ЦИК лишит мандата, как только приговор Бишкекского горсуда вступит в силу и соответствующее решение будет направлено в Центризбирком.

Как пояснила ИА «24.kg» член ЦИК Гульнара Джурабаева, решение комиссии может быть обжаловано в течение трех суток в суде.

Пока неизвестно, когда члены Центризбиркома проведут заседание по этому вопросу Приговор суда, напомним, вступает в силу в течение 10 дней.

Накануне Бишкекский горсуд оставил в силе решение Первомайского районного суда, согласно которому Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС Дуйшкнкул Чотонов получили восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Их обвиняют в коррупции.