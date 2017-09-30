Канатбек Исаев задержан и доставлен в ГКНБ

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности задержали депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева и некоторых членов организованных преступных группировок в рамках уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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«Из материалов уголовного дела следует, что Канатбек Исаев, являясь активным сторонником кандидата на должность президента Омурбека Бабанова в сговоре с представителями организованных преступных группировок с целью организации массовых беспорядков и последующего насильственного захвата власти осуществляли подбор, подкуп и подготовку молодых людей, в том числе членов ОПГ, для использования их в противоправных акциях во время и после выборов президента КР, под предлогом фальсификации итогов голосования», - говорится в сообщении ГКНБ.