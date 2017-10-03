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Власть

Назначен новый начальник Главного управления государственной спецохраны

Улан Асанов назначен новым начальником Главного управления государственной специализированной охраны. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Напомним, генерал Талант Исаев ушел с поста по морально-этическим соображениям после ареста его брата — депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева.

Улан Асанов родился 13 марта 1974 года. Окончил Академию МВД КР имени Алиева.

В органах внутренних дел с 1994 года. Службу там начал с милиционера батальона милиции Первомайского района Бишкека. Работал на руководящих должностях: заместитель начальника ГУГССО МВД КР, командир полка ведомственной милиции ГУГССО МВД КР, начальник отдела охраны Ленинского района Бишкека.

Награжден ведомственными медалями.

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