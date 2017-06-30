Спикер Жогорку Кенеша намерен баллотироваться в президенты Кыргызстана. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Чыныбай Турсунбеков.

Он отметил, что такое намерение у него есть.

Напомним, выборы президента состоятся 15 октября 2017 года. В ЦИК поступили заявления о самовыдвижении на главный политический пост от главы ОО «Институт правового анализа» Риты Карасартовой, председателя ОО «Лига-Антикризис» Назарбека Нышанова, автора знаменитого «зима не будет» Арстанбека Абдылдаева, лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, директора Бишкекского филиала латвийской фирмы «Маро» Сайнидина Султанидинова и главы Ассоциации отечественных производителей Бакыта Дегенбаева. Накануне подала заявление экс-министр образования Камила Шаршекеева.

От партии «Акшумкар» выдвинут экс-премьер-министр Темир Сариев, а от «Онугуу-Прогресс» — Бакыт Торобаев.