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Выборы

Первый претендент на президентский пост сдал документы в ЦИК Кыргызстана

Первый претендент на президентский пост сдал документы в Центризбирком Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщили сегодня в ЦИК.

По данным ведомства, им стал председатель общественного объединения «Лига — Антикризис», уроженец Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Назарбек Нышанов. Ранее он был лидером Патриотической партии Кыргызстана.

Назарбек Нышанов известен тем, что критиковал временное правительство и создал в декабре 2012 года народно-патриотическое революционное движение так называемых «чистых оппозиционных сил». Впрочем, никакой активной работы движение не проводило.

В 2007 году МВД сообщало о том, что Назарбек Нышанов был в розыске за хищения в особо крупных размерах.

Для регистрации кандидатом в президенты страны претенденты должны собрать не менее 30 тысяч подписей в свою поодержку и внести залог в размере одного миллиона сомов.

Здесь все, что нужно знать избирателю о выборах-2017.
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