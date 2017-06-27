Рита Карасартова намерена баллотироваться в президенты Кыргызстана

Рита Карасартова намерена баллотироваться в президенты. Об этом ИА «24.kg» сообщила сама глава Института общественного анализа.

По ее словам, сегодня она подаст заявление в ЦИК.

«Я решила участвовать в президентской гонке, поскольку уверена, что ничего еще не решено, выбор останется за народом и борьба будет жаркой», — объяснила ИА «24.kg» желание выдвинуть свою кандидатуру на главный политический пост страны Рита Карасартова.

Прием заявок в ЦИК продолжится до 15 августа.

Помимо Риты Карасартовой, на выборы идут автор знаменитого «Зима не будет» Арстанбек Абдылдаев, глава ОО «Лига - Антикризис» Назарбек Нышанов, лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев — все они самовыдвиженцы. Партия «Акшумкар» выдвинула кандидатуру экс-премьер-министра Темира Сариева.

Сегодня в Бишкеке намечен съезд партии «Онугуу-Прогресс», где на президентский пост будет выдвинут лидер Бакыт Торобаев.