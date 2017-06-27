Еще двое хотят в президенты. У одного опыт судебных разбирательств с Текебаевым

Еще два человека подали в ЦИК заявления о намерении баллотироваться в президенты страны.

По данным ведомства, сегодня поступили документы от директора Бишкекского филиала латвийской фирмы «Маро» Сайнидина Султанидинова и главы Ассоциации отечественных производителей Бакыта Дегенбаева.

Оба самовыдвиженцы. Бакыт Дегенбаев стал известен после того, как создал движение «Покупай кыргызское» и активно продвигает продукцию из Кыргызстана на рынках СНГ. Ранее он возглавлял кыргызскую диаспору в Турции.

62-летний Сайнидин Султанидинов в 2011 году уже баллотировался в президенты Кыргызстана, однако его вряд ли кто вспомнит. Он в 2013 году подал жалобу в Конституционную палату Верховного суда и оспаривал одну из частей статьи Основного закона как противорячащую другой части. И требовал взыскать с Омурбека Текебаева как главы Конституционного совещания моральный вред в свою пользу. КП ВС отказала ему в рассмотрении этой жалобы.

Ранее в ЦИК поступили заявление о самовыдвижении на главный политический пост от главы ОО «Институт правового анализа» Риты Карасартовой, председателя ОО «Лига-Антикризис» Назарбека Нышанова, автора знаменитого «Зима не будет» Арстанбека Абдылдаева и лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

От партии «Акшумкар» выдвинут экс-премьер-министр Темир Сариев.

Прием заявлений от кандидатов в президенты продолжится до 15 августа.