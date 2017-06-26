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Выборы

Автор знаменитого «Зима не будет» подал заявление в ЦИК. Хочет быть президентом

Еще один кандидат в президенты страны подал заявление в ЦИК Кыргызстана. Об этом соообщили сегодня в ведомстве.

По данным ЦИК, четвертым претендентом на президентский пост стал Арстанбек Абдылдаев. Он сегодня принес в комиссию соответствующее заявление.

49-летний Арстанбек Абдылдаев - директор ОсОО "Айрдин". Однако он стал известен широкой общественности после того, как в ноябре 2011 года заявил теперь уже знаменитое "Зима не будет".

Арстанбек Абдылдаев ранее уже баллотировался на президентский пост. 
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