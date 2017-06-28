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Выборы

Создательница АУЦА хочет стать президентом Кыргызстана

Экс-министр образования и создатель Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) Камила Шаршекеева подала заявление в ЦИК как кандидат в президенты. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центризбиркоме.

По его данным, заявление поступило сегодня. Сейчас Камила Шаршекеева возглавляет Международный университет в Центральной Азии (МУЦА) в Токмаке.

О своих амбициях Камила Шаршекеева заявляла еще в марте. Тогда же она и объяснила журналистам, почему хочет участвовать в гонке. «Я далеко не наивный человек и понимаю, что отсутствие финансовых ресурсов и небольшой политический опыт — это серьезное препятствие. Но я хочу попытаться разбудить людей, призывая их к тому, чтобы реально, а не в качестве красивого и дежурного лозунга начать бороться с коррупцией и устанавливать демократические ценности», — сказала она.

Ранее в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении на пост президента от главы ОО «Институт правового анализа» Риты Карасартовой, председателя ОО «Лига-Антикризис» Назарбека Нышанова, автора знаменитого «зима не будет» Арстанбека Абдылдаева и лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Вчера подали заявления еще два самовыдвиженца — директор Бишкекского филиала латвийской фирмы «Маро» Сайнидин Султанидинов и глава Ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев.

От партии «Акшумкар» выдвинут экс-премьер-министр Темир Сариев. Прием заявлений от кандидатов в президенты продолжится до 15 августа.
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