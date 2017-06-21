В ЦИК поступило заявление от кандидата в президенты Темира Сариева. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центризбиркоме.

Напомним, экс-премьер-министр Кыргызстана — кандидат на пост главы государства от партии «Акшумкар». Накануне в Бишкеке прошел седьмой съезд политической организации, где делегаты единогласно поддержали своего лидера.

Темир Сариев, как и все претенденты, должен теперь сдать в ЦИК документы, в том числе подписные листы (30 тысяч подписей избирателей), и внести избирательный залог размером 1 миллион сомов.

Выборы президента страны состоятся 15 октября.

Ранее заявления об участии в выборах подали в ЦИК глава Общественного объединения «Лига — Антикризис» Назарбек Нышанов и лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Выдвижение кандидатов началось 15 июня и продлится до 15 августа.