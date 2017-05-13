Кыргызстан: кадровые перестановки за 8–12 мая

Несмотря на короткую рабочую неделю, в Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Глава МЧС Кыргызстана избран председателем Исполнительного совета МОГО.

8 мая в Женеве состоялась 50-я юбилейная сессия Исполнительного совета МОГО. Кубатбек Боронов единогласно избран на двухлетний период.

Исполнительный совет принимает и реализует решения, за которые проголосовала Генеральная ассамблея МОГО.

Чынгыз Мураталиев избран первым вице-мэром города Таласа.

Все депутаты городского кенеша 10 мая поддержали кандидатуру Чынгыза Мураталиева.

Напомним, в марте горкенеш выбрал мэра Таласа.

Мирбек Гуронов уволен с должности начальника РЭС Узгенского района.

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Ранее премьер-министр подверг критике работу госорганов по предупреждению и оперативной ликвидации чрезвычайных происшествий. Он напомнил, что в селе Жалпак-Таш, где сошел оползень, 11 дней не было света.

Мирбек Гуронов занял пост в 2013 году. Новым начальником РЭС стал Артур Жусуев.

Санжар Тургумбаев назначен на должность командира тим-сайта в Судане.

Представитель МВД КР находится с миротворческой миссией ООН в суданской провинции Дарфур.

Тим-сайт — аналог районного управления внутренних дел. В Миссии ООН в Дарфуре функционируют 35 тим-сайтов.

Как сообщили в пресс-службе МВД КР, в конкурсе участвовали 30 кандидатов из числа миротворцев. После предварительных экзаменов в финальный этап были отобраны 5 кандидатов из Кыргызстана, Гамбии, Танзании, Нигерии и Ганы. После письменного экзамена и интервью определили победителя.

В подчинении Санжара Тургумбаева находятся 68 гражданских полицейских из 23 стран мира, а также полицейская рота в количестве 170 миротворцев из Египта.

Санжар Тургумбаев ранее служил в оперативных подразделениях ГУВД Бишкека. В 2013 году в Бишкеке он задержал ранее неоднократно судимого мужчину, который силой увел 8-летнюю девочку в лесополосу и пытался изнасиловать.

Рашита Бостонова избрали председателем правления ОАО «Кыргызнефтегаз».

Экс-депутат Джалал-Абадского областного кенеша Рашит Бостонов избран советом директоров ОАО.

Глава правления «Кыргызнефтегаза» Женишбек Джумашов и член правления Каныбек Масиров на прошлой неделе отстранены от должностей, так как на них Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.

Временно исполняющий обязанности главы ведомства Азизбек Ороков сложил свои полномочия.

За недостаточную работу по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий получили выговоры и предупреждения ряд чиновников.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства КР объявил дисциплинарные взыскания руководителям ряда государственных органов за недостаточную работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в стране.

Сооронбай Жээнбеков поручил уволить главу Государственной страховой компании Бакыта Жумашева и его заместителя Замирбека Мамбетова и проверить деятельность ГСО за два года.

Ранее премьер уже критиковал деятельность Государственной страховой организации.

О кадровых перестановках с 25 апреля по 5 мая читайте здесь.