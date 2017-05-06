В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Аскат Алиев назначен на должность представителя МВД Кыргызстана в странах СНГ.

Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Исраилов подписал приказ о назначении Аската Алиева на должность заместителя директора от МВД Кыргызстана в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ.

Он назначен вместо Сагынбека Исмаилова, занявшего должность заместителя председателя Государственной службы исполнения наказаний.

Подполковник Аскат Алиев был представителем МВД КР в России. Занимал должность замначальника уголовного розыска УВД Чуйской области. Стал известен широкой общественности после успешной спецоперации МВД КР по задержанию членов ОПГ Азиза Батукаева и Алмамбета Анапияева, проведенной на территории РФ вместе с российскими коллегами.

Николай Дорошенко уволен с должности посла Украины в Кыргызстане.

Петр Порошенко назначил Николая Дорошенко на должность 2 июня 2015 года. Дипломат запомнился скандальными высказываниями в адрес депутатов Жогорку Кенеша, посетивших Крым.

Мурат Джуматаев назначен исполняющим обязанности президента Национальной академии наук.

Мурат Джуматаев назначен исполняющим обязанности до избрания президента НАН КР в установленном порядке.

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Напомним, 31 марта президент НАН КР Абдыганы Эркебаев написал заявление об отставке.

Дату избрания нового главы НАН еще не определили. «Выборы будут назначены, как только из аппарата правительства поступит список претендентов», — пояснили в НАН КР.

Мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов временно сложил полномочия.

Он решил баллотироваться в депутаты Джалал-Абадского городского кенеша, сообщили в мэрии.

Салайдин Авазов избран мэром в сентябре 2014 года.

Напомним, досрочные выборы в местный кенеш состоятся 28 мая. Депутаты Джалал-Абадского городского кенеша объявили о самороспуске 30 марта. Три месяца депутаты не могли избрать председателя.

Курманбек Оторов стал руководителем Кыргызского союза промышленников и предпринимателей.

Прежний его глава Жыргалбек Сагынбаев сложил полномочия.

Ранее Курманбек Оторов работал в управлениях делами президента и правительства КР, в государственных и силовых структурах, имеет большой практический опыт.

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КСПП является одним из соучредителей Делового совета ЕАЭС, Международной торговой палаты «Шелковый путь», членом Международного конгресса промышленников и предпринимателей.

В соответствии с основными целями и задачами на балансе Союза промышленников находятся в стадии реализации ряд крупных производственных проектов, актуальных для КР.

Временно отстранены от должности глава правления «Кыргызнефтегаза» Женишбек Джумашов и член правления Каныбек Масиров.

Совет директоров ОАО «Кыргызнефтегаз» временно отстранил их от должностей. Такая информация появилась в местных СМИ.

Ранее сообщалось, что Женишбек Джумашов арестован за растрату вверенного имущества. Задержали и заместителя генерального директора по финансово-экономическим вопросам и внешнеэкономическим связям Каныбека Масирова.

28 января 2016 года Генеральная прокуратура возбудила в отношении ответственных лиц ОАО «Кыргызнетегаз» и ООО «Спецсервис» уголовное дело по фактам злоупотребления служебным положением, мошенничества и подделки официального документа.

Исполняющим обязанности председателя правления избран Азизбек Ороков, уже занимавший эту должность.

В Кыргызстане сформировали три общественных совета государственных органов.

На своем очередном заседании Комиссия по отбору членов общественных советов государственных органов утвердила членов трех ОСГО.

Общественный совет Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР:

Токтакун Шерматов (филиал РСХНБ при МСХППиМ, ведущий библиотекарь);

Ырысбек Абдурасулов (Ассоциация производителей и переработчиков мяса «Кыргыз-эт», президент);

Асан Батырканов (пенсионер);

Эльмира Молдобекова (Ассоциация частных ветеринарных врачей, председатель);

Курманбек Туйбаев (адвокат);

Зарылбек Касмалиев (пенсионер);

Талантбек Солтобеков (ОФ «Фонд развития права и бизнеса», правовой эксперт);

Талант Аскаров (частный ветврач);

Абдимуталип Кочкорбаев (пенсионер);

Сейтек Кулубаев (Союз ОМСУ, общественный консультант);

Нургуль Айбашева (Институт леса имени П.Гана, НАН КР, с.н.с.);

Тыныстан Окоев (ОО «ОСДО «Качкын-Булак», председатель правления);

Жылдыз Бостоналиева (временно не работает);

Айнура Сматова (член КФХ);

Нурбубу Абдыжапарова (временно не работает).

Общественный совет Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями:

Алмас Мамытов (временно не работает);

Руслан Алыбаев (Международная ассоциация предпринимателей, вице-президент);

Чынара Жумалиева (ОсОО «МКК «Фронтиэрс», кредитный администратор);

Мирдин Ахметов (следственно-криминалистический факультет КГЮА, декан);

Айбек Кошойбек (КГЮА, доцент кафедры административного и финансового права);

Адилет Мерканов (Генеральная прокуратура, общественный помощник);

Нурлан Ахметова (КНУ имени Ж.Баласагына, вр.и.о. заведующего межфакультетской кафедрой русского языка);

Камиль Балбаев (ветеран-пенсионер);

Инна Ким (ОАО «Кантская ПМК № 1);

Ляйлякбек Итикеев (советник директора ТЭЦ Бишкека).

Общественный совет Министерства юстиции КР:

Максим Смирнов (юридическая фирма «Каликова энд Ассошиэйтс», партнер);

Аида Рустемова (представительство КОО «Международный центр некоммерческого права» в КР, юридический консультант);

Айгуль Султанова (CAFMI, юрист);

Данияр Джумалиев (КГЮА, декан факультета адвокатуры и юстиции);

Айнура Осмоналиева (ОФ «Правовая клиника «Адилет», заместитель директора);

Медетбек Уметалиев (КГУ имени И.Арабаева, преподаватель);

Сыргак Кылычов (КНУ имени Ж.Баласагына, преподаватель);

Чолпон Абдимиталипова (юридическая корпорация «Лекс»).

Объявлен конкурс на должность руководителя аппарата ЦИК.

Объявлен конкурс на должность руководителя аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Об этом сообщил ЦИК.

Кандидат должен иметь стаж государственной и(или) муниципальной службы не менее 5 лет либо стаж в соответствующей профессиональной сфере не менее 7 лет.

Документы принимают до 17 мая.

О кадровых перестановках с 17 по 21 апреля читайте здесь.