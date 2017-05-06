В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Аскат Алиев назначен на должность представителя МВД Кыргызстана в странах СНГ.
Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Исраилов подписал приказ о назначении Аската Алиева на должность заместителя директора от МВД Кыргызстана в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ.
Он назначен вместо Сагынбека Исмаилова, занявшего должность заместителя председателя Государственной службы исполнения наказаний.
Подполковник Аскат Алиев был представителем МВД КР в России. Занимал должность замначальника уголовного розыска УВД Чуйской области. Стал известен широкой общественности после успешной спецоперации МВД КР по задержанию членов ОПГ Азиза Батукаева и Алмамбета Анапияева, проведенной на территории РФ вместе с российскими коллегами.
Николай Дорошенко уволен с должности посла Украины в Кыргызстане.
Петр Порошенко назначил Николая Дорошенко на должность 2 июня 2015 года. Дипломат запомнился скандальными высказываниями в адрес депутатов Жогорку Кенеша, посетивших Крым.
Мурат Джуматаев назначен исполняющим обязанности президента Национальной академии наук.
Мурат Джуматаев назначен исполняющим обязанности до избрания президента НАН КР в установленном порядке.
Напомним, 31 марта президент НАН КР Абдыганы Эркебаев написал заявление об отставке.
Дату избрания нового главы НАН еще не определили. «Выборы будут назначены, как только из аппарата правительства поступит список претендентов», — пояснили в НАН КР.
Мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов временно сложил полномочия.
Он решил баллотироваться в депутаты Джалал-Абадского городского кенеша, сообщили в мэрии.
Салайдин Авазов избран мэром в сентябре 2014 года.
Напомним, досрочные выборы в местный кенеш состоятся 28 мая. Депутаты Джалал-Абадского городского кенеша объявили о самороспуске 30 марта. Три месяца депутаты не могли избрать председателя.
Курманбек Оторов стал руководителем Кыргызского союза промышленников и предпринимателей.
Прежний его глава Жыргалбек Сагынбаев сложил полномочия.
Ранее Курманбек Оторов работал в управлениях делами президента и правительства КР, в государственных и силовых структурах, имеет большой практический опыт.
КСПП является одним из соучредителей Делового совета ЕАЭС, Международной торговой палаты «Шелковый путь», членом Международного конгресса промышленников и предпринимателей.
В соответствии с основными целями и задачами на балансе Союза промышленников находятся в стадии реализации ряд крупных производственных проектов, актуальных для КР.
Временно отстранены от должности глава правления «Кыргызнефтегаза» Женишбек Джумашов и член правления Каныбек Масиров.
Совет директоров ОАО «Кыргызнефтегаз» временно отстранил их от должностей. Такая информация появилась в местных СМИ.
Ранее сообщалось, что Женишбек Джумашов арестован за растрату вверенного имущества. Задержали и заместителя генерального директора по финансово-экономическим вопросам и внешнеэкономическим связям Каныбека Масирова.
28 января 2016 года Генеральная прокуратура возбудила в отношении ответственных лиц ОАО «Кыргызнетегаз» и ООО «Спецсервис» уголовное дело по фактам злоупотребления служебным положением, мошенничества и подделки официального документа.
Исполняющим обязанности председателя правления избран Азизбек Ороков, уже занимавший эту должность.
В Кыргызстане сформировали три общественных совета государственных органов.
На своем очередном заседании Комиссия по отбору членов общественных советов государственных органов утвердила членов трех ОСГО.
Общественный совет Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР:
Общественный совет Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями:
Общественный совет Министерства юстиции КР:
Объявлен конкурс на должность руководителя аппарата ЦИК.
Объявлен конкурс на должность руководителя аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Об этом сообщил ЦИК.
Кандидат должен иметь стаж государственной и(или) муниципальной службы не менее 5 лет либо стаж в соответствующей профессиональной сфере не менее 7 лет.
Документы принимают до 17 мая.
О кадровых перестановках с 17 по 21 апреля читайте здесь.