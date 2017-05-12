Премьер-министр подверг жесткой критике работу госорганов при ЧС

«Только когда во время чрезвычайных ситуаций погибают люди, госорганы начинают что-то делать», — заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства, где рассматривают деятельность госорганов по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

По его словам, оползни в Узгенском и землетрясения в Чон-Алайском районах показали слабую работу государственных органов в этой сфере.

Из-за равнодушного отношения властей к своим функциональным обязанностям мы получили такие плачевные последствия. Сооронбай Жээнбеков

Он отметил, что речь не только о работе госорганов в Ошской области, но и во всех регионах страны.

«Я своими глазами увидел, что работа на местах идет безрезультатно, территориальные подразделения министерств и ведомств ограничиваются лишь рассылкой моих протокольных распоряжений. А как они исполняются и исполняются ли вообще, вас не волнует. Я своими глазами видел руководителей, которые не болеют душой за пострадавших от стихий жителей, видел руководителей, которые даже не поехали на места ЧС, чтобы справиться о пострадавших», — сказал глава правительства.

Он напомнил, что в селе Жалпак-Таш, где сошел оползень, 11 дней не было света.

«Ладно, я понимаю когда нет света за селами, где произошел оползень. Но его не было и в селах до Жалпак-Таша, когда есть возможность, техника, и можно восстановить свет. Но из-за равнодушия чиновников 11 дней не было света, и все принятые меры — это увольнение начальника РЭС. Больше никакого результата», — заявил глава кабмина.

По словам премьер-министра, только после его поручения Минобразования и районные чиновники начали принимать меры по организации обучения школьников в пострадавших районах.

Как подчеркнул Сооронбай Жээнбеков, министерствам и ведомствам с 15 февраля дано 54 поручения по вопросам предупреждения ЧС. Из них 21 не исполнено, а 19 исполнены частично.

«Вы не исполняете не только свои обязанности, но и поручения правительства», — сказал Сооронбай Жээнбеков.