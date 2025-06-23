В Оше городок, построенный китайской компанией, назовут «Эки дос»

В Оше городок, построенный китайской компанией «Куньлунь», назовут «Эки дос». Об этом сообщил мэр города Женишбек Токторбаев.

По словам градоначальника, накануне он встретился с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и предложил вышеуказанное название.

Женишбек Токторбаев уточнил, что в городок будут переселены жители улиц Абдыкадырова, Навои, Кокум-Бий, Джупас и Джумабаева, чьи дома попали под снос.

«И сразу скажу: никому — ни мэру, ни архитектору, ни вице-мэру — не давайте ни тыйына. При предыдущей власти бывали случаи, когда вымогали у инвесторов 20-30-процентную долю от проекта. Если кто-то у вас будет просить деньги, сообщите мне», — сказал он, обращаясь к главе иностранной компании.

Мэр подчеркнул, что городок, построенный стройфирмой, должен быть красивым и к сентябрю должны быть завершены 280 домов.

Ранее сообщалось, что китайская строительная компания «Куньлунь» возведет 520 домов для жителей Оша, чье жилье было снесено для расширения дорог и открытия берегов каналов в соответствии с генпланом города.