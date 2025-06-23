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Власть

Китайская компания построит 520 домов для жителей Оша, чье жилье было снесено

Китайская строительная компания возведет 520 домов для жителей Оша, чье жилье было снесено для расширения дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Мэр Женишбек Токторбаев принял делегацию во главе с председателем совета директоров стройфирмы «Куньлунь» Ван Чианом. Стороны подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве.

Согласно документу, китайская компания построит 520 домов на муниципальном земельном участке в Кызыл-Кыштакском сельском территориальном управлении. Эти дома будут предоставлены гражданам, переселяемым из-за расширения дорог и открытия берегов каналов в соответствии с генпланом города.

пресс-службы мэрии Оша
Фото пресс-службы мэрии Оша

Женишбек Токторбаев заявил, что муниципалитет окажет всестороннюю поддержку в реализации проекта. Кроме того, он отметил необходимость завершения строительства домов к осени, до наступления холодов, чтобы успеть переселить людей.

Официальная закладка капсулы и старт строительства домов запланированы на 1 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333734/
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