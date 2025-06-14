11:57
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Назначены заместители министра цифрового развития.

Нурсултан Кубанов назначен первым заместителем министра, Азиз Пирмаматов и Омор уулу Айбек — заместителями министра.

Освобождены от занимаемых должностей Сергей Слесарев, Клим Омельченко и Рахат Жусумамбетова.

Новые назначения направлены на усиление управленческого состава и повышение эффективности работы ведомства.

Айгюль Калчакеева назначена ректором Академии государственного управления при президенте.

Алмазбек Акматалиев от этой должности освобожден согласно поданному заявлению. Он проработал на посту с 2018 года.

Айгюль Калчакеева — кандидат экономических наук и отличник образования, работала в КРСУ, Бишкекской финансово-экономической академии, Международном университете в Центральной Азии. В последние годы была проректором по учебной работе Корейского института в ЦА.

Нурланбек Умаров стал акимом Айтматовского района Таласской области.

Назначение произведено в соответствии с Конституцией и Законом «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Нурланбек Умаров родился в 1976 году. С 2021 по 2025 год был мэром города МайлууСуу.

Адилет Токтогазиев стал директором Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева.

Адилет Токтогазиев родился 8 июня 1971 года. Окончил Фрунзенское хореографическое училище, артист балета, Московский государственный университет культуры и искусств, балетмейстер-педагог.

Работал хореографом и танцовщиком в компании Carnival Cruise Lines в США, был солистом балета в Театре имени Наталии Сац в Москве. Также занимал должность главного тренера в Федерации паралимпийского спортивного танца Кыргызской Республики. В творческом арсенале Адилета Токтогазиева — более 30 постановок, включая кыргызские национальные, современные, инклюзивные и классические танцы. Он принимал участие в международных шоу в Москве, Санкт-Петербурге, США и других странах. С 2017-го возглавлял кафедру режиссуры хореографии в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.

О кадровых перестановках с 2 по 6 июня читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332666/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 июня
Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 мая
Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 мая
В МВД Кыргызстана кадровые перестановки
Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 мая
Кадровые перестановки во власти: что известно о новых силовиках и госсекретаре
Кыргызстан: кадровые перестановки за 28 апреля — 2 мая
Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 апреля
Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 апреля
Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 апреля
Популярные новости
У задержанного министра имеется 100 квартир в Бишкеке — депутат У задержанного министра имеется 100 квартир в Бишкеке — депутат
Зарплата президентов Центральной Азии: сравнительный обзор Зарплата президентов Центральной Азии: сравнительный обзор
От&nbsp;Акаева до&nbsp;Жапарова: как менялся ВВП Кыргызстана за&nbsp;30&nbsp;лет От Акаева до Жапарова: как менялся ВВП Кыргызстана за 30 лет
В&nbsp;Казахстане предлагают запретить ношение предметов одежды, скрывающих лица В Казахстане предлагают запретить ношение предметов одежды, скрывающих лица
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
14 июня, суббота
11:51
В Бишкеке в убийстве родной сестры подозревается 14-летняя девочка В Бишкеке в убийстве родной сестры подозревается 14-лет...
11:45
Air Arabia приостановила полеты в некоторые страны, в том числе в Кыргызстан
11:33
После пожара. Объявлен тендер на ремонт НИИХСиТО
11:19
Спасатели помогли мужчине, который, находясь на пастбище, сломал ногу
11:15
Внутри ядерных объектов в Иране выявлено радиологическое загрязнение — МАГАТЭ