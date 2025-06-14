Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Назначены заместители министра цифрового развития.

Нурсултан Кубанов назначен первым заместителем министра, Азиз Пирмаматов и Омор уулу Айбек — заместителями министра.

Освобождены от занимаемых должностей Сергей Слесарев, Клим Омельченко и Рахат Жусумамбетова.

Новые назначения направлены на усиление управленческого состава и повышение эффективности работы ведомства.

Айгюль Калчакеева назначена ректором Академии государственного управления при президенте.

Алмазбек Акматалиев от этой должности освобожден согласно поданному заявлению. Он проработал на посту с 2018 года.

Айгюль Калчакеева — кандидат экономических наук и отличник образования, работала в КРСУ, Бишкекской финансово-экономической академии, Международном университете в Центральной Азии. В последние годы была проректором по учебной работе Корейского института в ЦА.

Нурланбек Умаров стал акимом Айтматовского района Таласской области.

Назначение произведено в соответствии с Конституцией и Законом «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Нурланбек Умаров родился в 1976 году. С 2021 по 2025 год был мэром города МайлууСуу.

Адилет Токтогазиев стал директором Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева.

Адилет Токтогазиев родился 8 июня 1971 года. Окончил Фрунзенское хореографическое училище, артист балета, Московский государственный университет культуры и искусств, балетмейстер-педагог.

Работал хореографом и танцовщиком в компании Carnival Cruise Lines в США, был солистом балета в Театре имени Наталии Сац в Москве. Также занимал должность главного тренера в Федерации паралимпийского спортивного танца Кыргызской Республики. В творческом арсенале Адилета Токтогазиева — более 30 постановок, включая кыргызские национальные, современные, инклюзивные и классические танцы. Он принимал участие в международных шоу в Москве, Санкт-Петербурге, США и других странах. С 2017-го возглавлял кафедру режиссуры хореографии в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.

О кадровых перестановках с 2 по 6 июня читайте здесь.