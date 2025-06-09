11:42
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Академии госуправления при президенте сменился ректор

Айгюль Калчакеева назначена ректором Академии государственного управления при президенте. Такое распоряжение, как сообщили в пресс-службе главы государства, подписал Садыр Жапаров.

До этого он своим указом освободил Алмазбека Акматалиева от этой должности согласно поданному заявлению. Акматалиев занимал должность ректора Академии госуправления при президенте с 2018 года.

Айгюль Калчакеева является кандидатом экономических наук и отличником образования, работала в КРСУ, Бишкекской финансово-экономической академии, Международном университете в Центральной Азии. В последние годы являлась проректором по учебной работе Корейского института в Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331940/
просмотров: 764
Версия для печати
Материалы по теме
Указ президента КР: новые правила для политических и специальных должностей
Граждане с погашенной судимостью не смогут претендовать на пост президента КР
Глава управления президента России приехал в Нарын, чтобы поздравить аксакала
В Бишкеке стартовал футбольный турнир «Мурас» с участием Садыра Жапарова
Сколько заработало за три года управление делами президента Кыргызстана
Внесены изменения в закон о Дорожном фонде
Президент освободил Авазбека Атаханова от должности посла в Пакистане
Национальная академия «Манас» презентовала книгу «Тамгалар даңктайт Манасты»
Отечественные мастера сшили жилетки для первых лиц Кыргызстана
Из фонда президента потрачено более 3,5 миллиарда сомов в 2024 году
Популярные новости
Как отметить Курман айт. Правила, условия и&nbsp;требования праздника Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;каждого жителя приходится не&nbsp;менее 228 килограммов мусора В Кыргызстане на каждого жителя приходится не менее 228 килограммов мусора
В&nbsp;России и&nbsp;Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с&nbsp;потерей памяти В России и Кыргызстане ищут родственников пожилой женщины с потерей памяти
Трое нигерийцев жалуются на&nbsp;принудительный труд и&nbsp;изъятие паспортов в&nbsp;КР Трое нигерийцев жалуются на принудительный труд и изъятие паспортов в КР
Бизнес
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
9 июня, понедельник
11:39
В Кыргызстане 128 тысяч человек работают в легкой промышленности В Кыргызстане 128 тысяч человек работают в легкой промы...
11:36
К 90-летию Кара-Суйского района открыли асфальтобетонный завод
11:35
В РФ Югра может стать площадкой для социальной и культурной адаптации мигрантов
11:32
На Иссык-Куле рыбаков оштрафовали на 53 тысячи сомов за нарушение правил ловли
11:13
Указ президента КР: новые правила для политических и специальных должностей