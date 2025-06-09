В Академии госуправления при президенте сменился ректор

Айгюль Калчакеева назначена ректором Академии государственного управления при президенте. Такое распоряжение, как сообщили в пресс-службе главы государства, подписал Садыр Жапаров.

До этого он своим указом освободил Алмазбека Акматалиева от этой должности согласно поданному заявлению. Акматалиев занимал должность ректора Академии госуправления при президенте с 2018 года.

Айгюль Калчакеева является кандидатом экономических наук и отличником образования, работала в КРСУ, Бишкекской финансово-экономической академии, Международном университете в Центральной Азии. В последние годы являлась проректором по учебной работе Корейского института в Центральной Азии.