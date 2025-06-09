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Власть

Назначены новые заместители министра цифрового развития

Согласно распоряжению председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева, в Министерстве цифрового развития и инновационных технологий произведены следующие кадровые назначения:

— Нурсултан Кубанов назначен первым заместителем министра;

— Азиз Пирмаматов — заместителем министра;

— Омор уулу Айбек — заместителем министра.

Министерство продолжает реализацию приоритетных задач в сфере цифровизации и предоставления качественных государственных услуг. Новые назначения направлены на усиление управленческого состава и повышение эффективности работы ведомства.

Напомним, что ранее заместителями министра были Сергей Слесарев, Замирбек Кожомуратов и Рахат Жусумамбетова.

Ссылка: https://24.kg/vlast/331955/
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