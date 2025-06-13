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Общество

В Бишкекском хореографическом училище новый директор: решение Минкультуры

Адилет Токтогазиев назначен директором Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

пресс-службы Минкультуры
Фото пресс-службы Минкультуры. Адилет Токтогазиев назначен директором Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева

Уточняется, что соответствующий приказ подписал глава ведомства. Коллективу нового руководителя представил сам министр Мирбек Мамбеталиев.

Адилет Токтогазиев родился 8 июня 1971-го в Нарынской области. Имеет высшее образование. В 1981-1989 годах обучался во Фрунзенском хореографическом училище, где получил специальность артиста балета. В 1989-1995 годах продолжил обучение в Московском государственном университете культуры и искусств, получив квалификацию балетмейстера-педагога.

«Его профессиональный опыт разнообразен и включает международную практику. Работал хореографом и танцовщиком в компании Carnival Cruise Lines в США, был солистом балета в Театре имени Наталии Сац в Москве. Также занимал должность главного тренера в Федерации паралимпийского спортивного танца Кыргызской Республики. В творческом арсенале Адилета Токтогазиева — более 30 постановок, включая кыргызские национальные, современные, инклюзивные и классические танцы. Он принимал участие в международных шоу в Москве, Санкт-Петербурге, США и других странах. С 2017-го возглавлял кафедру режиссуры хореографии в Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332531/
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