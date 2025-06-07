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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Табылды Муратбеков стал депутатом Жогорку Кенеша.

Центральная комиссия по выборам и проведению рефередумов зарегистрировала Табылды Муратбекова депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ыйман Нуру».

Он занял место Султанбая Айжигитова.

Табылды Муратбеков родился 10 ноября 1994 года в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

Напомним, 28 марта ЦИК отменила регистрацию Султанбая Айжигитова в качестве депутата ЖК. Это решение последовало после того, как он выступил против некоторых пунктов Договора о кыргызско-таджикской границе, не согласовав свою позицию с фракцией «Ыйман Нуру», из состава которой он был исключен. Кроме того, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что у Султанбая Айжигитова была скрытая судимость, что стало основанием для отмены его мандата.

Санталат Мамажусупова освобождена от должности директора Республиканского центра медико-социальной экспертизы.

Республиканский центр медико-социальной экспертизы занимается установлением инвалидности, определением степени утраты трудоспособности, разработкой программ реабилитации, а также изучением уровня и причин инвалидности в регионе.

Талантбек Жекшенов назначен начальником Бишкекского управления по содействию занятости при Минтруда.

Он пришел вместо Дины Анарбаевой.

Талантбек Жекшенов был ее заместителем.

О кадровых перестановках с 26 по 30 мая читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331746/
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