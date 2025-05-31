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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп заявил, что очень разочарован действиями России

Дональд Трамп очень разочарован действиями России. Об этом президент США заявил на совместной с Илоном Маском пресс-конференции в Белом доме.

СМИ
Фото СМИ

«Мне пришлось увидеть вещи, которые меня очень удивили. Ракеты, которые прилетали в такие города, как Киев, во время переговоров, которые, возможно, были близки к завершению. Я увидел вещи, которые меня удивили. А я не люблю, когда меня удивляют. Поэтому я очень разочарован», — сказал он, отвечая на вопрос о Владимире Путине.

По словам главы Соединенных Штатов, он имеет дело с очень упрямыми президентами, имея в виду руководителей России и Украины.

Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский — очень упрямые.

Репортер сказал главе США, что он «имеет дело с очень упрямым Владимиром Путиным».

«И Зеленским. Зеленский тоже очень упрямый», — ответил Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что Москва предложила Киеву провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331077/
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