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Общество

Москва предложила Киеву провести переговоры в Стамбуле 2 июня

Москва предлагает провести второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

По словам министра, в ходе встречи российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Киеву меморандум с позицией Москвы. Документ уже разработан.

«Российская сторона разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить его делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — отметил Лавров.

Напомним, что первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 16 мая 2025 года в Стамбуле. Делегацию России возглавил помощник президента Владимир Мединский, а делегацию Украины — глава Минобороны Рустем Умеров. Главным итогом стали договоренности о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000», который был завершен 25 мая. В рамках второго раунда стороны должны представить друг другу свое видение потенциального мирного соглашения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330758/
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