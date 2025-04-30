Водный кодекс принят Жогорку Кенешем в третьем чтении

Проект нового Водного кодекса принят Жогорку Кенешем в третьем чтении.

Он разработан для объединения всех законов, касающихся водных ресурсов, в один документ. В справке-обосновании к законопроекту говорится, что сейчас законодательство в этой сфере раздроблено, и это создает трудности для управления водой и привлечения инвестиций.

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Кроме того, законопроектом предусмотрено исключение права частной собственности на ирригационные сооружения, чтобы обеспечить стабильную подачу воды для сельского хозяйства.