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Общество

Комитет ЖК принял Водный кодекс в третьем чтении

Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию в третьем чтении принял проект Водного кодекса.

В проекте нового Водного кодекса предлагается исключить право частной и муниципальной собственности на водохозяйственные сооружения, находящиеся в айыльных аймаках, с постепенным переходом этих сооружений в государственную собственность.

В справке-обосновании к законопроекту отмечается, что данная инициатива направлена на обеспечение стабильной поставки оросительной воды из государственных водохозяйственных сооружений, а также на улучшение сбора платежей за водопользование, чтобы сделать его более своевременным и полным.

Кроме того, в новом проекте Водного кодекса будут предложены два новых понятия:

  • «Водный объект» — это все природные водоемы, такие как ледники, реки, озера, болота и другие водоемы естественного происхождения. На эти объекты будет установлен охранный режим с ограничением определенных видов деятельности, что поможет защитить водные ресурсы.
  • «Водохозяйственное сооружение» — это искусственно созданные водные объекты, такие как каналы, плотины, водохранилища и другие сооружения, предназначенные для управления водными ресурсами. Прилегающие к этим сооружениям земли будут использоваться для обеспечения сельскохозяйственного производства оросительной водой.

В проекте также предусмотрены ограничения на использование земель, прилегающих к водохозяйственным сооружениям, чтобы обеспечить их безопасную эксплуатацию:

  • На землях вдоль каналов и над коллекторно-дренажной сетью (КДС) нельзя строить здания или высаживать деревья и кустарники. Это необходимо, чтобы не препятствовать проезду техники, предназначенной для ремонта гидротехнических сооружений, или избежать повреждения КДС.
  • На территории рядом с плотинами водохранилищ также будет запрещено строительство гидростанций, которые могут угрожать безопасности этих плотин.

Предлагаемые изменения в Водном кодексе направлены на улучшение управления водными ресурсами, повышение безопасности водохозяйственных объектов и эффективное использование водных ресурсов для сельского хозяйства. Переход водохозяйственных сооружений в государственную собственность и создание четких правил их использования должны помочь в обеспечении стабильности водоснабжения и повышении уровня ответственности водопользователей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326763/
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