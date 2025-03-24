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Власть

Президент переименовал Минцифры и расширил функции ведомства

Президент переименовал Минцифры и расширил функции ведомства. Садыр Жапаров подписал соответствующий указ, сообщается на портале «Токтом».

«Приняты меры по дальнейшему совершенствованию цифровой трансформации в сфере государственного управления.

В целях организации эффективного управления, создания условий для дальнейшего совершенствования цифровой трансформации с учетом постоянных технологических изменений, в том числе внедрения технологии искусственного интеллекта, преобразования действующей системы цифрового государственного управления, предоставляющего возможность максимального использования потенциала цифровых технологий во благо народа, указом президента от 17 марта 2025 года № 91 Министерство цифрового развития переименовано в Министерство цифрового развития и инновационных технологий», — отмечается в сообщении.

Министерство цифрового развития и инновационных технологий будет осуществлять функции выработки и реализации государственной политики в области цифровизации, электронного управления, использования электронной подписи, государственных и муниципальных электронных услуг, систем идентификации, обеспечения равного доступа к цифровым технологиям, электрической и почтовой связи, включая радио- и телевизионное вещание, архивного дела, кибербезопасности (в пределах компетенции), спутниковых технологий, пространственных данных, искусственного интеллекта и инновационных технологий, регистрации населения, актов гражданского состояния и иные функции, возложенные на ведомство в соответствии с законодательством.

Кабинету министров поручено создать ОАО «Тундук» со 100-процентным участием государства в его уставном капитале, с возложением на него выполнения задач и функций государственных учреждений «Тундук», «Центр цифрового образования», «Центр цифровизации социальной защиты», «Центр электронного здравоохранения» и «Адилет сот». Также поручено определить, что ОАО «Тундук» является единственным поставщиком услуг по разработке, модернизации и дальнейшему техническому сопровождению информационных систем государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, учреждений, фондов (реализуемых за счет средств республиканского и местных бюджетов).

Указ вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323689/
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