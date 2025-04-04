У мэра города Ош новые заместители

В мэрии города Ош кадровые назначения. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, Шаршеналы уулу Адилет назначен первым заместителем мэра, Салтанат Аманова стала заместителем градоначальника, а Нурбек Кадыров занял должность руководителя аппарата мэрии.

Соответствующие распоряжения подписал глава муниципалитета Женишбек Токторбаев.

Фото пресс-служба мэрии Оша. Шаршеналы уулу Адилет

Шаршеналы уулу Адилет родился 25 октября 1992 года. Работал в отделе кадров Центральной избирательной комиссии специалистом, ведущим специалистом, экспертом, а затем начальником отдела.

С 2022 года и по настоящее время работал консультантом депутата Жогорку Кенеша.

Советник государственной службы 3-го класса.

Фото пресс-служба мэрии Оша. Салтанат Аманова

Салтанат Аманова родилась в 1975 году в селе Сопу-Коргон Алайского района Ошской области. В 1992 году окончила факультет филологии Ошского государственного университета, направление — учитель кыргызского языка и литературы. Работала преподавателем в вузах, в 2012 году назначена директором школы кыргызско-турецкой дружбы. С 2015-го занимала должность начальника Управления социального развития мэрии Оша. Была заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР. С 2023 года являлась советником мэра Оша.

Фото пресс-служба мэрии Оша. Нурбек Кадыров

Родился 28 июля 1984 года в Оше. В 2006 году окончил Ошский государственный университет по специальности «международные отношения», в 2011-м—этот же вуз по специальности «юриспруденция», в 2013 году получил диплом по специальности «менеджмент» АГУПКР. С 2020 по 2022 год учился в Университете Мэйдзи (Токио, Япония) по специальности «государственное управление» (магистратура).

Работал в Южном территориальном представительстве Агентства по делам госслужбы, в мэрии Оша в отделе организационной работы и местного самоуправления. В 2016 году трудился в Секретариате депутатской комиссии СДПК в ЖК. В 2023 году стал заместителем мэра города Ош.

Инспектор государственной службы 3-го класса.