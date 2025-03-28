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Власть

Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с лишением его мандата депутата

Султанбай Айжигитов, лишившийся депутатского мандата, расценил действия ГКНБ как давление на Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов.

Он отметил, что вынесенный обвинительный приговор в отношении него Сокулукским районным судом по закону не влечет за собой судимости.

«Поэтому я указал, что нет судимости. Какое это сокрытие? Представители ГКНБ и Генпрокуратуры пытаются манипулировать и вводят в заблуждение общество и ЦИК. Это уже преступление. И если между судебной системой и ГУИТ МВД отсутствует взаимосвязь, я, как гражданин, не должен страдать. Все здесь записывается. Я это расцениваю как давление на Центризбирком со стороны Госкомитета нацбезопасности и прокуратуры. Несмотря на то что адвокат говорит, что такая формулировка суда не влечет судимости, представитель ГП КР утверждает: я должен был формально написать [о решении суда]», — сказал Султанбай Айжигитов.

Глава ЦИК Тынчтык Шайназаров ответил, что представители ГКНБ и Генпрокуратуры приглашены на заседание по инициативе ведомства и они не оказывают давления.

Напомним, 19 марта, выступая в Жогорку Кенеше, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал: «Не удивляйтесь, если ЦИК лишит депутатского мандата Султанбая Айжигитова».

Председатель спецслужб отметил, что собрал информацию о народном избраннике. По его данным, в 2017 году Султанбай Айжигитов избил мальчика и был привлечен к уголовной ответственности, но скрыл этот факт при подаче заявления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в качестве кандидата в депутаты ЖК, что является нарушением конституционного закона.

Султанбай Айжигитов, комментируя уголовное дело, возбужденное против него, заявил, что у него нет судимости и это в свое время специально организована провокация. В деле нет ни видеозаписей, ни заключения судебно-медицинской экспертизы.

«Следователи сами не смогли меня ни в чем обвинить и тянули дело, утверждая, что я скрываюсь от следствия, и объявляли в розыск, хотя у них не было никаких доказательств. Я специально довел это дело до конца. Но в суде в связи с истечением срока давности дело прекратили, то есть у меня нет никакой судимости», — сказал нардеп.

Отметим, 5 марта Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

25 марта президент Садыр Жапаров ратифицировал договор о госгранице с Таджикистаном, соглашения об использовании перекрестка автомобильных дорог и обеспечении доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324295/
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