Султанбай Айжигитов прокомментировал ситуацию с лишением его мандата депутата

Султанбай Айжигитов, лишившийся депутатского мандата, расценил действия ГКНБ как давление на Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов.

Он отметил, что вынесенный обвинительный приговор в отношении него Сокулукским районным судом по закону не влечет за собой судимости.

«Поэтому я указал, что нет судимости. Какое это сокрытие? Представители ГКНБ и Генпрокуратуры пытаются манипулировать и вводят в заблуждение общество и ЦИК. Это уже преступление. И если между судебной системой и ГУИТ МВД отсутствует взаимосвязь, я, как гражданин, не должен страдать. Все здесь записывается. Я это расцениваю как давление на Центризбирком со стороны Госкомитета нацбезопасности и прокуратуры. Несмотря на то что адвокат говорит, что такая формулировка суда не влечет судимости, представитель ГП КР утверждает: я должен был формально написать [о решении суда]», — сказал Султанбай Айжигитов.

Глава ЦИК Тынчтык Шайназаров ответил, что представители ГКНБ и Генпрокуратуры приглашены на заседание по инициативе ведомства и они не оказывают давления.