Депутат считает, что вопросы по границе с Таджикистаном можно решить по-другому

На заседании Жогорку Кенеша депутат Султанбай Айжигитов рассказал, почему нельзя передавать Таджикистану земли вокруг анклава Ворух и делить поровну водозабор «Головной».

По его словам, таджикская сторона с 1991 года незаконно использовала 19 тысяч гектаров земли вокруг анклава Ворух.

«Они обосновали это тем, что их население растет и не помещается. Это ведь не наша проблема. Это внутренние проблемы Таджикистана. Они должны это решать за счет своих внутренних ресурсов, а не за счет кыргызских территорий. Нужно отказать им в предоставлении земли. Но если передадим им 14,5 гектара земли и село Достук, это будет так, словно мы проиграли войну и выплачиваем контрибуцию», — сказал нардеп.

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Он подчеркнул, что таджикская сторона всегда пыталась взять контроль над плотинами на водоразделе «Головной».

Султанбай Айжигитов зачитал статью 1 соглашения по энергетическим объектам и водным ресурсам, где написано: «Головная плотина с тремя затворами, железобетонная плотина с тремя затворами, расположенные на реке Ак-Суу, посередине которой проходит линия госграницы...»

«То есть еще до уточнения границ мы передаем Таджикистану половину водораздела. Это не соответствует нашим стратегическим интересам. Если мы поделим его, конфликты усилятся. Поэтому нужно отказать им в этом и пересмотреть соглашение», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что в решении вопросов границ с Таджикистаном есть только один легитимный документ, заключенный между странами в 1992-1994 годах при образовании СНГ.

«Во-вторых, все наши проблемы, и наши, и таджиков, можно решить совсем по-другому. В мире есть практика «Особый режим функционирования приграничных территорий и анклавов». Этот метод позволит государствам совместно использовать приграничные территории, природные ресурсы и анклавы», — заключил он.

Ранее Султанбай Айжигитов заявил, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, которое имеет стратегическое значение для страны.

Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения по госгранице. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.