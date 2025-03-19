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Власть

Камчыбек Ташиев: Не удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова

«Не удивляйтесь, если ЦИК лишит депутатского мандата Султанбая Айжигитова», — заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, выступая на заседании Жогорку Кенеша.

Председатель спецслужб отметил, что собрал информацию о народном избраннике. По его данным, в 2017 году Султанбай Айжигитов избил парня и был привлечен к уголовной ответственности, но скрыл этот факт при подаче заявления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в качестве кандидата в депутаты ЖК, что является нарушением конституционного закона.

«Но так как ваши родственники работают в судебной системе, уголовное дело, возбужденное по статье «Хулиганство», переквалифицировали и вас освободили от наказания в связи с истечением срока давности преступления. Но справку о том, что вас привлекали к уголовной ответственности не сдали в ЦИК. Поэтому не удивляйтесь, если завтра вас лишат мандата», — сказал Камчыбек Ташиев, обращаясь к нардепу.

Он отметил, что, согласно закону, регистрация кандидата в депутаты отменяется в случае подтверждения факта сокрытия информации о привлечении к уголовной ответственности.

В заключение Камчыбек Ташиев сказал, что после ратификации соглашения по кыргызско-таджикской границе парламентом и президентами направит в ЦИК запрос по вышеуказанному факту.

Напомним, 5 марта, Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

Напомним, 13 марта в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан стороны подписали соглашение о границе между двумя государствами. Теперь документы должны ратифицировать парламенты двух стран, после чего их вновь подпишут главы государств и начнется процесс демаркации границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323316/
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