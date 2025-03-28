Глава ЦИК: МВД дает разную информацию о несудимости Султанбая Айжигитова

На заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов сегодня, 28 марта, ее председатель Тынчтык Шайназаров заявил, что ему неизвестно, почему Главное управление информационных технологий МВД дает разные данные о наличии судимости у депутата ЖК Султанбая Айжигитова.

Он отметил, что даже если кандидат в депутаты указывает, что у него нет судимости, согласно требованиям закона, ЦИК в данном вопросе взаимодействует с Министерством внутренних дел.

«Естественно, мы отправляем запросы. В данном случае мы рассмотрели. Ответ был такой: «Отсутствуют сведения». На тот момент так было. Это является основанием для регистрации кандидата в депутаты ЖК, что и сделал Центризбирком. Теперь о достоверности, точности сведений ГУИТ МВД — это уже вопрос взаимодействия органов суда и этим ведомством. Потому что я не могу давать оценку, почему они в свое время дали нам ответ об отсутствии у них сведений», — сказал глава избирательной комиссии.

Мне неизвестно, почему они сейчас дают информацию ГКНБ о том, что действительно имеется обвинительный приговор Сокулукского райсуда о признании Султанбая Айжигитова виновным в совершении преступления, и при этом указывается, что в связи с истечением срока давности он освобождается от наказания. Тынчтык Шайназаров

На заседании ЦИК рассматривают обращение ГКНБ относительно лишения мандата депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова.

Напомним, 19 марта, выступая в Жогорку Кенеше, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал: «Не удивляйтесь, если ЦИК лишит депутатского мандата Султанбая Айжигитова».

Председатель спецслужб отметил, что собрал информацию о народном избраннике. По его данным, в 2017 году Султанбай Айжигитов избил мальчика и был привлечен к уголовной ответственности, но скрыл этот факт при подаче заявления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в качестве кандидата в депутаты ЖК, что является нарушением конституционного закона.

Султанбай Айжигитов, комментируя уголовное дело, возбужденное против него, заявил, что у него нет судимости и это в свое время специально организована провокация. В деле нет ни видеозаписей, ни заключения судебно-медицинской экспертизы.

«Следователи сами не смогли меня ни в чем обвинить и тянули дело, утверждая, что я скрываюсь от следствия, и объявляли в розыск, хотя у них не было никаких доказательств. Я специально довел это дело до конца. Но в суде в связи с истечением срока давности дело прекратили, то есть у меня нет никакой судимости», — сказал нардеп.

Отметим, 5 марта Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

25 марта президент Садыр Жапаров ратифицировал договор о госгранице с Таджикистаном, соглашения об использовании перекрестка автомобильных дорог и обеспечении доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.