Депутата Султанбая Айжигитова исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру». Об этом сообщила ее лидер Динара Ашимова.

Во внеочередном заседании участвовали все члены фракции: Замирбек Мамасадыков, Эрнис Айдаралиев, Винера Раимбачаева и сам Султанбай Айжигитов.

Ранее Динара Ашимова отмечала, что депутат высказал «неправильную позицию» по чувствительной теме и взбудоражил народ, не согласовав свое выступление по кыргызско-таджикской границе.

Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух.

Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения по госгранице. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.