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Власть

Депутата Султанбая Айжигитова исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру»

Депутата Султанбая Айжигитова исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру». Об этом сообщила ее лидер Динара Ашимова.

Во внеочередном заседании участвовали все члены фракции: Замирбек Мамасадыков, Эрнис Айдаралиев, Винера Раимбачаева и сам Султанбай Айжигитов.

Ранее Динара Ашимова отмечала, что депутат высказал «неправильную позицию» по чувствительной теме и взбудоражил народ, не согласовав свое выступление по кыргызско-таджикской границе.

Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух.

Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения по госгранице. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321828/
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