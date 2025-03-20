Мэр Бишкека провел массовые кадровые перестановки в городских структурах

В мэрии Бишкека произведены массовые кадровые перестановки. Как отметили в муниципалитете, цель — снижение коррупционных рисков и более эффективное использование сотрудников в сфере социального развития.

Глава города Айбек Джунушалиев подписал соответствующие распоряжения.