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Общество

Мэр Бишкека провел массовые кадровые перестановки в городских структурах

В мэрии Бишкека произведены массовые кадровые перестановки. Как отметили в муниципалитете, цель — снижение коррупционных рисков и более эффективное использование сотрудников в сфере социального развития.

Глава города Айбек Джунушалиев подписал соответствующие распоряжения.

  • Айзада Джунусова назначена директором департамента социального развития мэрии Бишкека;
  • Айнура Арстамбекова — заместитель главы муниципальной администрации по Свердловскому району;
  • Чынара Жаныкеева — заместитель главы муниципальной администрации по Первомайскому району;
  • Асель Садыкова — заместитель главы муниципальной администрации по Октябрьскому району;
  • Бактыгуль Исмаилова — заместитель главы муниципальной администрации по Ленинскому району;
  • Арсен Абдылдаев — начальник управления социального развития по Ленинскому району;
  • Азамат Болотов — начальник управления социального развития по Первомайскому району;
  • Рейна Султанмуратова — начальник управления социального развития по Свердловскому району;
  • Күлжан Алжанбаева — заместитель начальника управления социального развития по Октябрьскому району;
  • Куванычбек Акматов — заместитель начальника управления социального развития по Первомайскому району;
  • Нурзада Шамканова — заместитель начальника управления социального развития по Ленинскому району;
  • Эдиль Джумалиев — директор Бишкекского агентства ритуальных услуг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323381/
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