Нурлан Умтулов освобожден от должности заместителя председателя Налоговой службы

Распоряжением председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева Нурлан Умтулов освобожден от должности заместителя председателя Государственной налоговой службы в связи с переходом на другую работу.

Напомним, 3 декабря 2024 года в Бишкеке прошли массовые задержания налоговиков всех четырех районных управлений столицы. Сотрудники ГКНБ вместе с бойцами «Альфы» провели обыски, после чего на допрос доставлены четыре начальника управлений и около 30 рядовых работников. Позже в госкомитете назвали причины обысков и инициалы задержанных.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил: налоговики создали коррупционную схему, связанную с ЭТТН, что нанесло ущерб бюджету страны в 3,2 миллиарда сомов. Тогда же он отметил, что возможно задержание и руководителей высшего звена Налоговой службы.

6 декабря сотрудники ГКНБ задержали председателя ГНС Алтынбека Абдувапова и его заместителя Исламбека Кыдыргычева после допроса. Чиновников подозревают в причастности к коррупционным схемам и злоупотреблении должностными полномочиями.