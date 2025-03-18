В Минобразования Кыргызстана сменился первый заместитель министра

В Министерстве образования и науки сменился первый заместитель министра.

По данным ведомства, Бекжан Супаналиев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

На его место распоряжением кабинета министров назначен Мухтарбек Баймурзаев, который ранее занимал пост первого заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции.

Напомним, по итогам коллегии администрации президента в конце февраля 2025 года Мухтарбек Баймурзаев получил выговор.

Кроме того, Альберт Махметкулов назначен заместителем министра образования и науки — будет курировать сферы начального, среднего и высшего профессионального образования, а также послевузовского образования и науки.

Ранее эту должность занимал Расул Абазбек уулу. По итогам февральской коллегии кабмина, его рекомендовали освободить от занимаемой должности.