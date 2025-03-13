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Власть

Подписано соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном

Президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Присутствующие члены делегаций встретили историческое событие аплодисментами.

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Теперь по процедуре данное соглашение поступит на рассмотрение в парламенты двух стран. После принятия законопроекта о ратификации депутатами он вновь поступит на подпись главам государств.

По предварительным данным, обменяться ратификационными грамотами президенты Таджикистана и Кыргызстана могут 31 марта на объявленном саммите Ферганской долины. В нем должен принять участие также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Только после обмена ратификационными грамотами на границах начнется процесс демаркации — то есть, установка пограничных знаков и другой инфраструкртуры.

  • Общая протяженность кыргызско-таджикской границы — 1 тысяча 6,84 километра, из которых 519,9 километра уточнены до 2011 года, а 486,94 километра определены за последние три года.

Ранее, выступая в Жогорку Кенеше глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, который возглавлял междправительственную комиссию по границе, рассказал на основе каких принципов рассматривали вопрос государственной границы:

  • Таджикистан согласился описывать приграничные участки с Кыргызстаном по документам 1991 года, а не 1924-1927 годов.
  • Решения принимались с учетом интересов обеих сторон, так как односторонние соглашения могли бы привести к новым конфликтам.
  • Достигнуты взаимные уступки: Таджикистан пошел на уступки по важным для Кыргызстана участкам, а Кыргызстан — по важным для Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322660/
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