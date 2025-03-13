Подписано соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном

Президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Присутствующие члены делегаций встретили историческое событие аплодисментами.

Теперь по процедуре данное соглашение поступит на рассмотрение в парламенты двух стран. После принятия законопроекта о ратификации депутатами он вновь поступит на подпись главам государств.

По предварительным данным, обменяться ратификационными грамотами президенты Таджикистана и Кыргызстана могут 31 марта на объявленном саммите Ферганской долины. В нем должен принять участие также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Только после обмена ратификационными грамотами на границах начнется процесс демаркации — то есть, установка пограничных знаков и другой инфраструкртуры.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы — 1 тысяча 6,84 километра, из которых 519,9 километра уточнены до 2011 года, а 486,94 километра определены за последние три года.

Ранее, выступая в Жогорку Кенеше глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, который возглавлял междправительственную комиссию по границе, рассказал на основе каких принципов рассматривали вопрос государственной границы:

Таджикистан согласился описывать приграничные участки с Кыргызстаном по документам 1991 года, а не 1924-1927 годов.

Решения принимались с учетом интересов обеих сторон, так как односторонние соглашения могли бы привести к новым конфликтам.