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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп пригрозил России масштабными санкциями и пошлинами

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial написал, что серьезно рассматривает возможности введения дополнительных санкций и таможенных пошлин против РФ.

«Россия прямо сейчас «бьет» Украину на поле боя, и я серьезно рассматриваю возможность введения масштабных санкций и пошлин», — написал он.

Американский лидер также призвал обе стороны сесть за стол переговоров «прямо сейчас, пока не слишком поздно». По его словам, такие меры могут быть применены до тех пор, пока не будут достигнуты соглашение о прекращении огня и окончательное мирное урегулирование конфликта между Москвой и Киевом.

Заявление Дональда Трампа прозвучало на фоне ослабления напряженности в его отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее между ними произошел публичный конфликт в Белом доме, после которого Соединенные Штаты временно приостановили военную помощь и разведподдержку Киеву.

Как ожидается, американские и украинские официальные лица встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии для обсуждения возможных шагов по урегулированию ситуации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322142/
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