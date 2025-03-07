Прекращение огня. В Саудовской Аравии пройдут переговоры делегаций США и Украины

В Саудовской Аравии 12 марта пройдут переговоры представителей США и Украины. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил журналистам эту информацию.

По словам американского чиновника, он также планирует поехать на встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

«Сейчас у нас ведутся обсуждения, чтобы согласовать встречу с украинцами в Эр-Рияде или потенциально в Джидде, — цитирует Стива Уиткоффа AFP. — Идея в том, чтобы доработать рамку для мирного соглашения и первичного прекращения огня».

Спецпосланник Дональда Трампа не назвал дату встречи. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что она пройдет в Эр-Рияде 12 марта.

По предварительным данным, с американской стороны в переговорах примут участие Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц, а с украинской — глава офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, ранее, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры США и России.