14:00
USD 87.44
EUR 94.43
RUB 0.97
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Прекращение огня. В Саудовской Аравии пройдут переговоры делегаций США и Украины

В Саудовской Аравии 12 марта пройдут переговоры представителей США и Украины. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил журналистам эту информацию.

По словам американского чиновника, он также планирует поехать на встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

«Сейчас у нас ведутся обсуждения, чтобы согласовать встречу с украинцами в Эр-Рияде или потенциально в Джидде, — цитирует Стива Уиткоффа AFP. — Идея в том, чтобы доработать рамку для мирного соглашения и первичного прекращения огня».

Спецпосланник Дональда Трампа не назвал дату встречи. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что она пройдет в Эр-Рияде 12 марта.

По предварительным данным, с американской стороны в переговорах примут участие Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц, а с украинской — глава офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, ранее, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры США и России.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322029/
просмотров: 1521
Версия для печати
Материалы по теме
ОДКБ предложит разные варианты при угрозе отправки военных Евросоюза в Украину
Чиновники США провели тайные переговоры с украинской оппозицией — Politico
Эммануэль Макрон выступил против перемирия в Украине
В Украину полностью перестали поступать разведданные от Министерства обороны США
Зеленский, Россия, Марс, интимные дипфейки. О чем еще говорил в Конгрессе Трамп
Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине
Глава Госдепа заявил, что Зеленский мешает попыткам США урегулировать конфликт
Ссора в Белом доме: решения саммита в Лондоне, и Зеленский с переводчиком
Ссора в Белом доме. Лондон и Париж готовят свой план завершения войны в Украине
Ссора Зеленского с Трампом: что ждет Украину, реакция лидеров Европы и о меню
Популярные новости
Массовое заражение детей ВИЧ в&nbsp;Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и&nbsp;жилье Массовое заражение детей ВИЧ в Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и жилье
Камчыбек Ташиев выступил против перехода на&nbsp;12-летнее школьное образование Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование
Центр при Минздраве берет по&nbsp;620 сомов за&nbsp;диагностику печени&nbsp;&mdash; депутат Центр при Минздраве берет по 620 сомов за диагностику печени — депутат
Рассчитывали на&nbsp;USAID. Депутат заявила о&nbsp;провале перехода на&nbsp;12-летнее обучение Рассчитывали на USAID. Депутат заявила о провале перехода на 12-летнее обучение
Бизнес
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
7 марта, пятница
14:00
Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Ч...
13:46
Минудобрения в Кыргызстан поступают из Узбекистана, России и Казахстана
13:46
Мэрия Бишкека провела рейды на Ошском рынке
13:39
Казахстан безвозмездно передал пять локомотивов в Кыргызстан
13:15
Кыргызстанский проект «Три вершины» презентовали австрийским компаниям