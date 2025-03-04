00:43
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Общество

Владимир Зеленский заявил о готовности работать с Трампом для прочного мира

Владимир Зеленский заявил о готовности «работать под сильным руководством президента Трампа» для прочного мира. Об этом пишет DW.

В своем Telegram-канале президент Украины отметил, что «первыми этапами могут стать освобождение пленных и перемирие в небе».

«Запрет на ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, бомбардировки энергетической и другой гражданской инфраструктуры — и перемирие в море немедленно, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и работать с США над заключением сильной окончательной сделки», — написал он.

Владимир Зеленский также заявил, что готов подписать «соглашение о полезных ископаемых и безопасности в любое время и в любом удобном формате».

«Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и надежным гарантиям безопасности. И я искренне надеюсь, что оно будет эффективно работать», — добавил он.

Глава Украины выразил сожаление, что его встреча в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом «прошла не так, как предполагалось». «Пришло время все исправить, — написал он. — Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными».

Владимир Зеленский поблагодарил США за поставки переносных ракетных комплексов Javelin. Дональд Трамп ранее подчеркивал, что именно во время его первого срока Украина получила от Америки это оружие, и оно, по его мнению, «помогло отбросить российские танки в начале войны».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321741/
просмотров: 3505
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп против протестов в вузах: грозит лишением госфинансирования и арестами
Путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном — Bloomberg
Дональд Трамп Украинага аскердик жардам берүүнү токтотууну буйруду
США потратят $1 миллиард на преодоление дефицита куриных яиц
Московский суд арестовал имущество Ильи Варламова
Дональд Трамп провел первое заседание кабмина США: решения и заявления
Национальный фонд поддержки демократии перестал финансировать 2 тысячи проектов
«Азаттык» установил гибель как минимум 70 уроженцев КР на войне в Украине
Информационное агентство Associated Press подало в суд на администрацию Трампа
США могут пообещать Украине членство в НАТО, если РФ нарушит мирное соглашение
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход на&nbsp;12-летку? Опрос Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
ОСАГО. Когда могут повысить стоимость полиса в&nbsp;Кыргызстане ОСАГО. Когда могут повысить стоимость полиса в Кыргызстане
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 марта, среда
23:40
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
23:15
Узбекских артистов призвали отказаться от религиозной пропаганды
23:09
Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы
22:45
Китай выступил с резким заявлением в ответ на повышение США торговых пошлин
22:31
Ученые прогнозируют эпидемию ожирения к 2050 году