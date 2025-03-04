Владимир Зеленский заявил о готовности работать с Трампом для прочного мира

Владимир Зеленский заявил о готовности «работать под сильным руководством президента Трампа» для прочного мира. Об этом пишет DW.

В своем Telegram-канале президент Украины отметил, что «первыми этапами могут стать освобождение пленных и перемирие в небе».

«Запрет на ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, бомбардировки энергетической и другой гражданской инфраструктуры — и перемирие в море немедленно, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и работать с США над заключением сильной окончательной сделки», — написал он.

Владимир Зеленский также заявил, что готов подписать «соглашение о полезных ископаемых и безопасности в любое время и в любом удобном формате».

«Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и надежным гарантиям безопасности. И я искренне надеюсь, что оно будет эффективно работать», — добавил он.

Глава Украины выразил сожаление, что его встреча в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом «прошла не так, как предполагалось». «Пришло время все исправить, — написал он. — Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными».

Владимир Зеленский поблагодарил США за поставки переносных ракетных комплексов Javelin. Дональд Трамп ранее подчеркивал, что именно во время его первого срока Украина получила от Америки это оружие, и оно, по его мнению, «помогло отбросить российские танки в начале войны».