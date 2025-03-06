В Украину полностью перестали поступать разведданные от Министерства обороны США

Украина перестала получать данные от Пентагона. Газета New York Times сообщила, какие данные Украина перестала получать от США, какие у нее есть альтернативные источники информации и как долго это может продлиться.

Журналист издания The Economist Оливер Кэролл тоже сообщил в своем аккаунте в Х, что Соединенные Штаты отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для ракетных установок HIMARS.

Полностью перестали поступать данные от Министерства обороны США, заявил журналистам бывший глава украинского Главного управления разведки Валерий Кондратюк. По его словам, это преимущественно изображения, и их утрата не критична, поскольку похожие изображения доступны с европейских спутников.

В Украине имеется значительное присутствие ЦРУ. Часть его офицеров работает на украинских военных базах и помогает в подборе целей. Они имеют доступ к данным ЦРУ и могут ими делиться с украинцами.

Кроме того, управление помогло Украине построить минимум три секретные базы для перехвата электронных сведений. Эти объекты продолжают функционировать и снижают зависимость страны от американских разведданных.

Источники New York Times в администрации уточнили, что перерыв в снабжении информацией не продлится долго и его практические последствия будут минимальны. Один из них рассказал, что по изначальному плану предполагалось приостановить обмен на неделю-две.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине.