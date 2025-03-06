12:45
USD 87.45
EUR 93.55
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Украину полностью перестали поступать разведданные от Министерства обороны США

Украина перестала получать данные от Пентагона. Газета New York Times сообщила, какие данные Украина перестала получать от США, какие у нее есть альтернативные источники информации и как долго это может продлиться.

Журналист издания The Economist Оливер Кэролл тоже сообщил в своем аккаунте в Х, что Соединенные Штаты отключили Украине системы оповещения о воздушных атаках, а также целеуказания для ракетных установок HIMARS.

Полностью перестали поступать данные от Министерства обороны США, заявил журналистам бывший глава украинского Главного управления разведки Валерий Кондратюк. По его словам, это преимущественно изображения, и их утрата не критична, поскольку похожие изображения доступны с европейских спутников.

В Украине имеется значительное присутствие ЦРУ. Часть его офицеров работает на украинских военных базах и помогает в подборе целей. Они имеют доступ к данным ЦРУ и могут ими делиться с украинцами.

Кроме того, управление помогло Украине построить минимум три секретные базы для перехвата электронных сведений. Эти объекты продолжают функционировать и снижают зависимость страны от американских разведданных.

Источники New York Times в администрации уточнили, что перерыв в снабжении информацией не продлится долго и его практические последствия будут минимальны. Один из них рассказал, что по изначальному плану предполагалось приостановить обмен на неделю-две.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321889/
просмотров: 1159
Версия для печати
Материалы по теме
Эммануэль Макрон выступил против перемирия в Украине
Зеленский, Россия, Марс, интимные дипфейки. О чем еще говорил в Конгрессе Трамп
Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине
Глава Госдепа заявил, что Зеленский мешает попыткам США урегулировать конфликт
Ссора в Белом доме: решения саммита в Лондоне, и Зеленский с переводчиком
Ссора в Белом доме. Лондон и Париж готовят свой план завершения войны в Украине
Ссора Зеленского с Трампом: что ждет Украину, реакция лидеров Европы и о меню
Скандал в Белом доме: политики Европы охарактеризовали встречу как катастрофу
Скандал в Белом доме: Зеленский покинул переговоры с Трампом и отменил брифинг
Страны Центральной Азии воздержались при голосовании за резолюции по Украине
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход на&nbsp;12-летку? Опрос Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
Ежемесячное социальное пособие. Кто имеет на&nbsp;него право и&nbsp;какие нужны документы Ежемесячное социальное пособие. Кто имеет на него право и какие нужны документы
Бизнес
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
MEGA расширяет покрытие сети 4G&nbsp;в&nbsp;высокогорных селах Нарынской области MEGA расширяет покрытие сети 4G в высокогорных селах Нарынской области
Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и&nbsp;Doscredobank Как необанки меняют финансовый мир. Спецпроект Simbank и Doscredobank
6 марта, четверг
12:43
С марта по май пройдут масштабные субботники по благоустройству Бишкека С марта по май пройдут масштабные субботники по благоус...
12:21
Депутат считает, что Соцфонд должен инвестировать средства только в госбанки
12:02
Минсельхоз Кыргызстана хочет штрафовать ветеринаров. За какие нарушения
11:49
После замечания мэра в Оше отремонтировали здание муниципального предприятия
11:33
Задержаны экс-руководители департамента транспорта при мэрии Бишкека